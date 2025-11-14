Orange lanza la casa por la ventana: por solo 45 euros te ofrece Todo el fútbol con fibra, móvil, fijo, Orange TV y hasta 2 plataformas de streaming

Es surrealista. Por solo 45 euros al mes, Orange te ofrece Todo el fútbol (LaLiga, Champions, Copa del Rey, Europa League, etc.), fibra simétrica de 1 Gb, móvil 5G+ con GB ilimitados y llamadas ilimitadas, Orange TV con más de 90 canales junto a dos plataformas de streaming a elegir (entre Netflix, HBO Max, Prime o Disney+) y fijo con llamadas ilimitadas a fijos y 1.000 minutos a móviles. El precio original de este paquete es de 126 euros, así que supone un descuento del 60%.

Eso sí, hay dos puntos clave a tener en cuenta. Lo primero es que resulta exclusiva para clientes de DIGI, Orange quiere robarle clientes a esta operadora, por lo que solo podrás contratarla si eres de esta. Por otro lado, la oferta es temporal, no estará disponible para siempre, por lo que tendrás que darte prisa para contratarla, cosa que puedes hacer tanto por este enlace como a través de los botones rojos que hemos incrustado por el texto, como el de abajo.

Una oferta del 60% con todo lo que puede incluirse en un paquete

Estamos hablando de una de las mayores rebajas que ha cometido Orange, concretamente de una que supone el 60% de descuento. Se queda en 45 euros al mes, eso sí, durante 12 meses. Sin embargo, la permanencia también es de 12 meses, por lo que justo quedarás libre cuando el precio regresa a su valor inicial. Esta concordancia, unido a su excelente precio, la erigen como una oferta muy a tener en cuenta.

Dicho esto, repasemos todo lo que incluye y sus condiciones:

Precio de 45 euros al mes durante 12 meses . Luego regresa a los 126 euros al mes originales

. Luego regresa a los 126 euros al mes originales Permanencia de 12 meses (coincide con el descuento)

(coincide con el descuento) Todo el fútbol : todos los partidos de LaLiga EA Sports (1ª división), LaLiga Hypermotion (2ª división), UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, ello más Copa del Rey y Supercopas

: todos los partidos de LaLiga EA Sports (1ª división), LaLiga Hypermotion (2ª división), UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, ello más Copa del Rey y Supercopas Fibra simétrica de 1 Gb

Línea móvil 5G+ con GB y llamadas ilimitados

Orange TV con más de 90 canales

Dos plataformas de streaming . Puedes elegir entre Netflix, HBO Max, Prime o Disney+

. Puedes elegir entre Netflix, HBO Max, Prime o Disney+ Teléfono fijo con llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 1.000 minutos al mes para móviles nacionales

con llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 1.000 minutos al mes para móviles nacionales Exclusividad para clientes de DIGI

A nivel de prestaciones, es una oferta que merecería la pena incluso aunque no te gustase el fútbol. Ya solo con fibra de 1 Gb con móvil 5G+ de GB y llamadas ilimitados con fijo, junto a Orange TV con dos plataformas, supondría una oferta excelente por apenas 45 euros al mes. Sin embargo, al incluir el fútbol resulta aún mejor.

En definitiva, si eres cliente de DIGI y te interesa, puedes contratarla desde los botones rojos incrustados por el texto, como el de arriba. Si te interesa, te recomendamos contratarla pronto, porque es temporal, no se quedará para siempre, y el plazo se desconoce.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.