Pantalla QLED de 55 pulgadas y más IA que nunca en esta nueva televisión Samsung rebajada casi al 30%

Algunos buscan una televisión de gran tamaño, otros prefieren una que ofrezca imágenes vibrantes y llenas de color, y hay quienes quieren las funciones más recientes para estar siempre al día. Pues esta Samsung QLED QE1F reúne todo esto en un solo modelo, y ahora mismo está disponible con un descuento enorme.

Esta televisión de Samsung tiene un precio recomendado de 799 euros y, a pesar de pertenecer a la nueva gama de 2025, actualmente está disponible con un bestial descuento de 230 euros que ya la deja a precio mínimo histórico de 569 euros en Amazon, aunque te recomiendo darte prisa, pues lo más probable es que vuelva a subir dentro de poco tiempo.

Compra la televisión de nueva gama Samsung QLED QE1F a precio mínimo

La Samsung QLED QE1F es una televisión de nueva gama que si por algo destaca es por garantizarnos imágenes llenas de color y por mejorar aún más la experiencia de uso gracias a la integración de inteligencia artificial. En este modelo, la marca surcoreana ha decidido apostar por un diseño Slim Look, el cual está pensado para encajar con cualquier decoración al utilizar unos bordes ultrafinos y sin marcos. Eso sí, aquí lo verdaderamente importante es su gran pantalla de 55 pulgadas, un tamaño perfecto para usar en salones o dormitorios.

Una de las características más relevantes de este panel es que utiliza una tecnología QLED, que nos permite disfrutar de escenas más realistas al convertir la luz en más de mil millones de colores. A esto debemos sumarle una resolución UHD 4K (3.840 x 2.160 píxeles), una retroiluminación Edge LED y una tasa de refresco nativa de 60 Hz, además de ser compatible con HDR10+, HDR10 y HLG para mejorar sobre todo el contraste del contenido que reproduzcamos desde las principales plataformas de streaming.

En el apartado de sonido, nos encontramos con dos altavoces que alcanzan una potencia máxima de 20 W, lo suficiente para asegurarnos un audio nítido. Igualmente, dispone de una tecnología OTS Lite, que simula altavoces superiores para crear un sonido envolvente en 3D, y se puede sincronizar con barra de sonido gracias a otra tecnología propia de la marca conocida como Q-Symphony.

Otro de los grandes cambios con respecto a la anterior generación está en su interior, donde tenemos instalado un procesador Q4 AI que, más allá de responder bien ante cualquier acción, utiliza inteligencia artificial para optimizar de forma constante imagen y sonido, adaptándose a cada contenido. También integra Vision AI para ofrecernos información detallada sobre la película que estamos viendo, crear fondos de pantalla con tan solo proporcionar unas palabras claves, traducir subtítulos y mucho más. Todo funcionando con un sistema operativo Tizen que soportará actualizaciones durante los próximos 7 años.

Por si no fuese suficiente, podemos controlarla por voz con Bixby, Alexa o Google Assistant, está preparada para jugar aunque no tengas una consola de nueva generación al darnos acceso a la plataforma de juego en la nube Gaming Hub, y su apartado de conectividad es muy completo para que podamos usar una gran variedad de dispositivos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.