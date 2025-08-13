Verano
No pases más calor: este aire acondicionado portátil barato es silencioso y perfecto para cualquier hogar
El calor de agosto ha invadido todos los hogares del país y una solución económica para combatirlo es un aire acondicionado portátil como este por menos de 180 euros
Cada vez es más común ver aires acondicionados portátiles tanto en hogares como en establecimientos. En los últimos veranos han ganado popularidad al ser una alternativa perfecta a los modelos tradicionales, pues no requieren una instalación compleja ni costosa. Y si durante estos días, ni siquiera abriendo las ventanas por la noche, has logrado refrescar tu casa y quieres olvidarte del calor, este Cecotec ForceClima 7100 Soundless es justo lo que necesitas.
Son más de 2.000 unidades las que se vendieron el mes pasado de este aire acondicionado portátil de la marca española Cecotec. Y ahora, que estamos pasando los días más calurosos del verano, sigue siendo una apuesta segura para bajar las temperaturas dentro de casa y poder estar más fresquito. Todo ello por un precio muy accesible de 179 euros en Amazon, donde ahora tiene una pequeña rebaja y envío es rápido.
El Cecotec ForceClima 7100 Soundless es un aire acondicionado portátil diseñado para ser útil todo el año. En verano, podemos sacarle partido a una función de refrigeración que ayuda a mantener frescas las habitaciones incluso en las horas más calurosas y una función de ventilador para sentir una suave brisa de aire fresco. Mientras que para el resto de estaciones tenemos una función de deshumidificador. Y lo mejor es tiene un diseño compacto y fácil de transportar gracias tanto a sus cuatro
Teniendo en cuenta que estamos en plena ola de calor, vayamos a lo más importante. Y es que este modelo es capaz de ofrecernos una capacidad de refrigeración de 7000 BTU para cubrir habitaciones con una superficie de hasta 20 m². Si a esto le sumamos que usa una tecnología Soundless, la cual se caracteriza por reducir considerablemente el ruido durante su funcionamiento. Asimismo, dispone de un modo noche para conciliar el sueño cuando el calor no cede, aunque es cierto que sigue produciendo un nivel de ruido de 65 dB, por lo que está lejos del silencio absoluto.
Su manejo es muy intuitivo gracias a la pantalla LED táctil que nos encontramos en la parte superior, desde donde es posible seleccionar entre dos velocidades de ventilación, cambiar de modo o programar un temporizador de hasta 24 horas con apagado automático. Igualmente, para una mayor comodidad, trae incluido un mando a distancia, evitando que tengamos que levantarnos del sofá o de la cama para hacer cualquier ajuste.
Con el fin de ser más respetuoso con el medio ambiente, este aire acondicionado portátil emplea gas refrigerante R-290. Y a todo lo anterior tenemos que añadirle que llega a recoger hasta 20 litros de agua al día al usarlo como deshumidificador e incluye un kit de instalación para ventanas para poder expulsar correctamente el aire caliente que el equipo genera hacia el exterior.
