El patinete eléctrico que cambia tu manera de moverte: 40 km de autonomía y 170 euros de descuento

Las ciudades cambian rápido: carriles bici, zonas de bajas emisiones, bicicletas de alquiler... El transporte público no siempre es cómodo, y el coche no siempre es una opción. Por eso cada vez ganan más protagonismo por patinetes eléctricos, que se presentan como una alternativa lógica para moverse por la ciudad.

Y, entre ellos, llama especialmente mi atención el iScooter iX3, un modelo especialmente potente que ahora podemos comprar rebajado en AliExpress. Después de echar un vistazo a la web de iScooter he podido averiguar que este modelo tiene un precio oficial de 459 euros, que ya nos indica un poco de qué tipo de patinete hablamos, y no es de uno cualquiera. El caso es que ahora lo podemos comprar por 278 euros si utilizamos el cupón ESCD20 en el momento de hacer nuestra compra.

Ahora mismo te contaré todo lo que necesitas saber sobre el iScooter iX3 para que puedas decidir si será una buena compra para ti. Pero antes me gustaría decirte que hay más cupones disponibles que podrás utilizar en esta selección de productos, y son los siguientes:

ESCD20 : 20 euros de descuento en compras iguales o superiores a 159 euros

: 20 euros de descuento en compras iguales o superiores a 159 euros ESCD12 : 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 89 euros

: 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 89 euros ESCD07 : 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 49 euros

: 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 49 euros ESCD04 : 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 23 euros

: 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 23 euros ESCD02: 2 euros de descuento en compras iguales o superiores a 14 euros

El iScooter iX3 cambia tu manera de moverte por la ciudad

Podríamos decir que, al verlo, el iX3 impresiona por su equilibrio. Deja claro que no es un juguete, pero tampoco un vehículo grandísimo. Es algo bien construido, serio y hecho para durar. Su chasis está hecho de aluminio de alta densidad, lo que le permite soportar hasta 120 kg de carga sin perder estabilidad.

Conducirlo se siente como algo estable, incluso si circulas sobre adoquines o bordillos. Es verdad que su peso de 22 kilos no lo convierte en el patinete más ligero del mercado, pero esa robustez es lo que hace que inspire tanta confianza. Vamos, que ni parece un patinete barato ni se comporta como uno.

El iX3 monta un motor de 800 W que ofrece fuerza más que suficiente para moverse por ciudad, subir pendientes y mantener una velocidad estable. Aunque viene limitado a 25 km/hora para cumplr con la normativa actual, es capaz de alcanzar los 40 km/hora, y ese extra de potencia se nota en los arranques y en las cuestas.

La batería de este modelo alcanza los 40 km de autonomía con una sola carga, aunque es una cifra que dependerá del modo de conducción que utilices o de tu peso. Lo que importa es que, en la práctica, significa que puedes hacer la ida y vuelta al trabajo o a clase durante varios días sin preocuparte por enchufarlo. Por otro lado, tarda unas 6 horas en cargarse por completo, así que lo podrás dejar cargando por la noche y tenerlo listo al despertarte.

Tanto potencia no serviría de nada si no viniera acompañada de un buen sistema de frenos. Por eso el iX3 incorpora frenos de disco mecánicos delanteros y traseros que aseguran una respuesta progresiva y firme. La suspensión doble ayuda a mantener la estabilidad en frenadas o curvas cerradas, y el faro delantero LED ilumina con potencia suficiente para que puedas moverte de noche sin miedo.

Por supuesto, también tiene luz trasera de freno y reflectores laterales, pequeños detalles que pueden marcar la diferencia en el día a día. Por eso iScooter insiste en que este patinete transmite control, y eso es lo que buscas si piensas moverte con él a menudo.

En el centro del manillar se encuentra una pantalla LED que muestra información relevante sobre la velocidad, batería restante, modo de conducción o kilometraje. Es una pantalla clara que se lee bien incluso a plena luz del día.

Cuando no vayas a utilizar este patinete lo puedes plegar rápidamente en tres pasos para guardarlo en un maletero, detrás de una puerta o debajo de una mesa. Y más allá de la velocidad o la autonomía, lo que ofrece este patinete es un cambio en la manera de moverte, y ahí está su valor real. Por eso, ahora que tiene 170 euros de descuento, su compra es todavía más recomendada que en otras ocasiones.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.