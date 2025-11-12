El patinete más popular de Xiaomi cae a precio mínimo por el 11.11

La ciudad se mueve deprisa. Los autobuses se llenan, el tráfico se atasca, los parkings suben de precio y cada trayecto se convierte en una pequeña batalla contrarreloj. Por suerte, hay otra forma de moverse: silenciosa, limpia, sin esperas, sin gasolina y sin horarios. Y es la que proponen los patinetes eléctricos.

Pero no todos lo hacen igual. Algunos prometen más de lo que ofrecen, y otros sacrifican calidad por precio. Luego están los que simplemente funcionan, los que nacen del equilibrio entre diseño, autonomía y fiabilidad. Ahí entra en escena el Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, un modelo que vuelve a colocar a Xiaomi en la cima de la movilidad urbana.

Ahora, gracias al 11.11 de AliExpress lo podemos comprar con 138 euros de descuento, ya que al añadir el cupón ESAE20 bajará hasta los 168 euros frente a los 299,99 euros de su precio oficial, cifra que marca en la tienda de Xiaomi. Una muy buena alternativa para moverte por la ciudad, que me temo que no va a durar mucho a este tiempo. Antes de contártelo todo sobre este patinete, me gustaría recordarte que todos estos cupones siguen activos ahora mismo en esta campaña de AliExpress:

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite: autonomía, ligereza y 138 euros de descuento

Xiaomi tiene una forma especial de entender el diseño. Nunca busca llamar la atención, solo simplificar la vida. Y el Electric Scooter 4 Lite sigue esa filosofía al pie de la letra. Su cuerpo de aleación de aluminio de alta resistencia pesa poco más de 16 kilos, lo justo para permitirte mantener la estabilidad sin renunciar a la portabilidad. La superficie del reposapiés es amplia y antideslizante, lo que permite conducir con comodidad incluso en trayectos largos.

El sistema de plegado es rápido. Basta con soltar la palanca, abrir el mástil y engancharlo al guardabarros trasero para poder transportarlo fácilmente. Es un proceso que lleva menos de 5 segundos. Lo cierto es que, cuando lo tienes delante, da esa sensación que solo tienen los productos bien diseñados, y sabes que te va a durar años.

El corazón del Scooter 4 Lite es su motor de 300 W nominales, más que suficiente para moverse con agilidad por la ciudad. Permite alcanzar los 25 km/hora, que es el máximo permitido por la ley. Además, tiene tres modos de conducción para adaptarse a diferentes necesidades: el modo peatón para esas zonas compartidas, alcanza los 6 km/h, el modo estándar, ideal para el día a día, se mueve entre los 15-20 km/hora, y el modo deportivo, que es el que te permite exprimir su potencia al máximo.

La respuesta del motor es suave, progresiva y silenciosa. No hay tirones ni vibraciones. Incluso en pendientes moderadas mantiene el tipo sin esfuerzo. Su batería ofrece unos 20 km de autonomía, que deberían ser suficientes para hacer el trayecto hasta el trabajo un par de veces. Y cuando llegue el momento de cargarlo, tendrás una carga completa en menos de 5 horas.

Es un patinete muy cómodo de utilizar, que ofrecerá seguridad y confianza incluso a quienes nunca han utilizado uno. Sus ruedas neumáticas de 8,5 pulgadas absorben las irregularidades del suelo y ofrecen un buen agarre. El chasis se nota firme y esa plataforma de la que hablábamos antes da sensación de control.

En el manillar incorpora una pantalla LED que muestra en tiempo real la velocidad, el modo de conducción y el nivel de batería. Los frenos E-ABS delantero y de tambor trasero garantizan estabilidad incluso en las frenadas fuertes y la sensación general es de confianza y firmeza.

Si nunca has usado un patinete eléctrico, cuesta un poco imaginar lo mucho que cambia la rutina. El Xiaomi Scooter 4 Lite te permite llegar a los sitios antes, evitar atascos, moverte sin gastar combustible y, sobre todo, disfrutar del trayecto de otra manera. Es esa sensación de libertad la que convierte esta compra en algo más que un capricho.

