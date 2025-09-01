No pensaba que una tablet de este precio pudiera rendir tan bien

Cada vez les pedimos más a las tablets. Queremos que sirvan para estudiar, para trabajar, para leer, ver series y hasta para que las utilicen los peques de la casa. Pero no es fácil cumplir con ese papel polivalente sin disparar su precio. Por eso hoy me gustaría hablarte de una tablet muy equilibrada que, sin tener especificaciones ni precio de una gama alta, ofrece un uso muy versátil y satisfactorio.

Me refiero a la Redmi Pad 2, una tablet accesible, especialmente ahora que la podemos comprar rebajada en AliExpress. Si nos vamos a la versión más potente, la de 8 GB + 256 GB, y utilizamos el cupón ESCD18 bajará hasta los 125 euros, tal y como puedes ver en esta captura de mi cesta:

Ten en cuenta que este modelo tiene un precio oficial de 249,99 euros, y eso es algo que hemos podido comprobar en la tienda de Xiaomi. Si echamos un vistazo a otras tiendas lo podemos ver en MediaMarkt y PcComponentes a 229 euros. Así que AliExpress nos da la posibilidad de ahorrar 125 euros y de comprar esta tablet con el 50% de descuento, un porcentaje muy difícil de alcanzar en este tipo de artículos. Además, ESCD18 no es el único cupón que encontrarás activo en esta campaña de AliExpress. En función del importe de tu cesta, podrás elegir entre todos estos:

Redmi Pad 2: la tablet que quiere acompañarte en todo

Xiaomi mantiene en esta segunda generación una estética sobria y elegante que ya se ha convertido en seña de identidad de la marca. Su cuerpo metálico ofrece esa sensación de solidez que no renuncia a la ligereza, lo que facilita el llevarla en la mochila o sujetarla durante largas sesiones de lectura o de estudio.

Su pantalla alcanza las 11 pulgadas y es capaz de ofrecer una resolución 2,5K y una tasa de refresco que alcanza los 90 Hz. Estas cifras se traducen en imágenes más nítidas y en movimientos más suaves, algo que se nota tanto en la navegación como en el visionado de vídeos o incluso en algunos juegos. También cuenta con certificaciones de protección ocular para reducir la fatiga visual, un detalle muy de agradecer en un dispositivo que usarás durante varias horas seguidas.

En el interior de esta Redmi Pad 2 trabaja un procesador MediaTek Helio G100-Ultra, un chip que se caracteriza por ofrecer un buen equilibrio entre eficiencia y potencia. Como te decía antes, en esta versión viene acompañado de 8 GB de RAM y de 256 GB de almacenamiento interno. En el día a día es una combinación que asegura fluidez en las tareas más comunes, como navegar por internet, seguir clases online, hacer videollamadas o disfrutar de series en streaming. También responde bien ante juegos casuales, aunque no podemos decir que esté pensada para títulos exigentes a nivel de gráficos.

Su batería también es bastante generosa, de 9000 mAh, así que la podrás utilizar sin estar pendiente del cargador. Con todo esto, y como te decía al principio, ofrece un gran equilibrio entre precio, rendimiento y diseño. Es una tablet ligera y cómoda que cuenta con una pantalla que invita a ver series y con una batería que no se rinde fácilmente. Una opción muy atractiva, especialmente ahora que está a mitad de precio gracias a esta oferta de AliExpress.

