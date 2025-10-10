Pequeña, potente y con sello Leica: la cámara de acción que está arrasando con su descuento

Hay cámaras que se compran y cámaras que se viven. La Insta360 Ace Pro pertenece al segundo grupo. No solo es un accesorio tecnológico, es una herramienta que te despierta las ganas de salir, de moverte, de contar. Quien la prueba, entiende enseguida que no pretende imitar a otras. Su apuesta es distinta, más cercana, más creativa, más humana.

En un mercado donde todas las cámaras parecen iguales, esta Insta360 quiere recuperar lo esencial. Y lo mejor es cuando miras su precio, porque aunque normalmente cuesta 329,99 euros, tal y como puedes comprobar en la web oficial, ahora en AliExpress la podemos comprar por 235 euros. Para hacerlo tendrás que utilizar el cupón ESHS15, que añade un descuento adicional al que ya tiene la cámara. Y no es el único cupón que podrás usar en esta campaña de AliExpress, tienes todos estos disponibles:

ESHS15 : 15 euros de descuento en compras superiores a 130 euros

: 15 euros de descuento en compras superiores a 130 euros ESHS09 : 9 euros de descuento en compras superiores a 80 euros

: 9 euros de descuento en compras superiores a 80 euros ESHS06 : 6 euros de descuento en compras superiores a 50 euros

: 6 euros de descuento en compras superiores a 50 euros ESHS03 : 3 euros de descuento en compras superiores a 25 euros

: 3 euros de descuento en compras superiores a 25 euros ESHS01: 1 euro de descuento en compras superiores a 10 euros

Insta360 Ace Pro: la cámara que te devuelve las ganas de grabarlo todo

Es una cámara compacta, sólida y con un diseño magnético que enamora desde el primer disparo. Tiene una pantalla abatible que te permite grabarte sin esfuerzo, al esencial si piensas grabar vídeos en primera persona. No tendrás que adivinar el encuadre, simplemente giras la pantalla y listo. Es una cámara que transmite confianza y que no tendrás que cuidar demasiado, algo que también me parece fundamental si piensas llevarla contigo a cualquier parte.

La diferencia está en su sensor de 1/1,3 pulgadas y en la óptica firmada por Leica, un nombre que pesa mucho en el mundo de la fotografía. Gracias a esto, la Ace Pro logra capturar más luz, más detalle y más textura. Y se nota el trabajo de su modo PureVideo con chip AI, que consigue que las tomas sean realmente nítidas. Incluso si utilizas el modo automático, verás que las imágenes tienen una profundidad natural que invita a seguir grabando.

Si alguna vez has intentado grabar mientras corres o pedaleas, sabes que la mitad de los vídeos acaban siendo inservibles. Esta Insta360 soluciona esto con su sistema FlowState que suaviza los movimientos bruscos sin que la imagen pierda naturalidad. Mantiene el ritmo y la energía de la acción sin que el resultado maree y consigue que grabar desde un casco, una tabla o el manillar de una bici deje de ser un desafío técnico.

Aunque el modo 8K está limitado a 24 fps, sigue siendo una herramienta útil para captar escenas muy ricas en detalle. Bajo mi punto de vista, brilla especialmente en el 4K a 120 fps, que permite ralentizados suaves sin perder nitidez. El modo HDR activo también ayuda mucho en los días de luz cambiante porque el resultado siempre es un vídeo más equilibrado, con colores reales y sin ese efecto artificial que a veces tienen otras cámaras de acción.

Otro punto a favor de la Ace Pro es su batería. Es capaz de grabar durante más de dos horas sin necesidad de cargarse, lo que es un alivio. También tiene una carga rápida que le permite recuperar energía en cuestión de minutos. Además su emparejamiento con el móvil en rápido e intuitivo, así que podrás editar clips, aplicar filtros o compartir contenido directamente en redes.

La Insta360 Ace Pro está pensada para quien no quiere perder ni un segundo de sus aventuras, para quien necesita grabar con calidad sin depender de accesorios imposibles ni configuraciones eternas. Y ahora que nos podemos ahorrar 95 euros en su compra, se convierte en una opción muy interesante.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.