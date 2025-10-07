No pierdas nunca más tus objetos: este pack de AirTags de Apple está rebajado a precio mínimo en Amazon

Para evitar perder objetos de valor durante tus viajes o incluso en el día a día, especialmente si eres de esas personas que siempre olvida dónde ha dejado las llaves, no hay nada mejor que contar con unos localizadores. En este mercado, Apple no tiene competencia con sus AirTags, ya que ofrecen mayor precisión, autonomía y fiabilidad. Pero lo mejor de todo es que ahora podemos conseguir este pack mucho más barato durante laFiesta de Ofertas Prime (una campaña llena de ofertas que estamos siguiendo en directo) para saber donde tenemos en todo momento hasta 4 objetos.

Este pack de localizadores de Apple tiene un precio recomendado de 129 euros, aunque ahora gracias a un descuento de 40 euros podemos aprovechar para conseguirlo por apenas unos 89 euros en Amazon, siempre y cuando tengas una sucripción Prime. En otras palabras, es como si pagásemos tres y nos llevásemos uno de regalo. Mientras que en MediaMarkt se está vendiendo por unos 109 euros.

Compra este pack con 4 localizadores Apple AirTag al mejor precio

El AirTag es un localizador de Apple, aunque también es compatible con dispositivos Android Apple

El AirTag de Apple es una gran recomendación si eres de esas personas que suele perder u olvidar donde deja las cosas. Se trata de un localizador muy preciso que nos ayuda a encontrar fácilmente nuestras llaves, cartera, abrigo, maleta o incluso nuestra mascota, ya que existen accesorios como una funda con anilla para, por ejemplo, colocárselo en el collar. Todo con la gran ventaja de que es muy discreto, pues tiene un diseño ultracompacto que a simple vista nos recuerda a una moneda.

Si entramos más en detalle, el verdadero secreto de este gadget está en su chip Apple U1, el cual es el encargado de ofrecernos una localización extremadamente precisa al complementarse con una tecnología Ultra Wide Band (UWB). Para consultar la ubicación de cualquier objeto al que hayamos colocado el AirTag, tan solo hay que abrir la app 'Buscar' en nuestro iPhone, acceder al apartado de Objetos y echar un ojo en el mapa. Y si tienes un móvil Android, no te preocupes, porque es compatible.

Por otro lado, incorpora un pequeño altavoz que, desde la propia aplicación mencionada anteriormente, nos permite hacerlo sonar para facilitar su búsqueda, aunque tambiénes capaz de mostrarnos indicaciones en la pantalla del móvil, donde se nos mostrará una flecha y la distancia aproximada a la que se encuentra (siempre y cuando el AirTag esté en un rango de alcance cercano).

En el caso de un posible robo o de que esté a una distancia muy lejana, podemos activar el Modo Perdido para que, si alguien encuentra el objeto en cuestión o el AirTag, pueda ver nuestros datos de contacto al escalarlo mediante NFC. Sin olvidarnos de que dispone de una certificación IP67 que lo hace resiste tanto al polvo como al agua, llegando a soportar una inmersión completa hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos sin sufrir daños (algo que puedo confirmar tras haberlo metido sin querer en la lavadora).

Por último, es importante tener en cuenta que, una vez le quitemos el precinto y lo configuremos, es capaz de brindarnos aproximadamente un año de autonomía. Pero con la ventaja de que funciona con una pila de botón CR2032 que se puede reemplazar de manera sencilla con el fin de seguir usándolo durante mucho más tiempo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.