293,75 euros

Compra el nuevo POCO F7 al mejor precio por tiempo limitado

POCO F7 Xiaomi

El POCO F7 es un gama media que invita a tenerlo en las manos con tan solo verlo, pues cuenta con uno de los diseños más llamativos que hemos visto en este 2025 y una construcción bastante premium. Apuesta por un marco metálico, una trasera de vidrio en dos tonos y bordes curvos que mejoran su ergonomía, además de venir con una certificación IP68.

Por otro lado, estrena el novedoso procesador Snapdragon 8s Gen 4, un chip diseñado originalmente para la gama alta, el cual nos ofrece un rendimiento superior al de la mayoría de móviles que rondan por un mismo rango de precio. Y al tratarse de su versión básica va acompañado de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Mientras que a nivel de software funciona todo muy fluido al ejecutar un sistema operativo HyperOS 2 basado en Android 15 (y con actualizaciones en camino).

En cuanto al apartado visual, monta una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas que nos ofrece una resolución de 2.772 × 1.289 píxeles, una tasa de refresco de 120 Hz y hasta 3.200 nits de brillo máximo para que se vea con claridad tanto en interiores como bajo la luz directa del sol. A ello se suma la compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision, lo que mejora el contraste a la hora de ver contenido multimedia o jugar.

Y pasando a hablar sobre su sistema fotográfico, nos encontramos con que cumple muy bien para su rango de precio. Incorpora una doble cámara trasera en la que los protagonistas son un sensor principal de 50 MP y un gran angular de 8 MP para hacer fotos detalladas o grabar en 4K a 60 fps. Sin olvidarnos de que su cámara frontal de 20 MP nos asegura unos resultados nítidos y con buena iluminación, siendo así ideal para compartir selfies en nuestras redes sociales.

Para rematar, toca entrar en detalle con su apartado de autonomía, que probablemente sea otro de los puntos en los que sobresale. Incorpora nada más y nada menos que una enorme batería de 6.500 mAh que llega a aguantar más de dos días de uso sin complicaciones y admite una impresionante carga rápida de 90 W que despeja cualquier duda. Como podrás deducir, pocas opciones tan completas como esta puedes encontrar, y más teniendo en cuesta que está rebajado por menos de 300 euros.

