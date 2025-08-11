No es un portátil, pero esta nueva tablet de Samsung con pantalla enorme es mejor y ya sale 100 euros más barata

Hace ya tiempo que las tablets pueden usarse como alternativa a los ordenadores portátiles. De hecho, hay modelos que ofrecen incluso más potencia, además de que son mucho más versátiles cuando hablamos de entretenimiento. Así que si estás pensando en comprar una antes de que empiece el nuevo curso para estudiar o trabajar a la vuelta de tus vacaciones, esta nueva Samsung Galaxy Tab S10 FE+ ya está disponible con un gran descuento.

Esta tablet de Samsung se lanzó de manera oficial durante el mes de abril y ya podemos encontrar con una gran rebaja, ya que gracias a una oferta flash podemos dejar atrás su precio recomendado de 849 euros en su versión con mayor capacidad para añadirla a nuestra cesta de la compra por unos 748,13 euros en Amazon.

También está prácticamente al mismo precio en MediaMarkt y en la tienda oficial de la marca por unos 759 euros. Y si prefieres incluso ahorrar algo más con su compra, su versión más básica con 128 GB también está disponible a precio mínimo histórico de 649,94 euros.

Compra la nueva Samsung Galaxy Tab S10 FE+ por 100 euros menos

La Samsung Galaxy Tab S10 FE+ es una de las nuevas tablets de gama alta que ha lanzado la marca surcoreana para seguir demostrando que tiene algunos de los mejores modelos del mercado, sobre todo si buscas algo para mucho más que entretenimiento. Su diseño apuesta por seguir la misma estética de lo visto anteriormente, apostando por un chasis y marco de aluminio, además de contar con una certificación IP68 que la hace tanto resistente como al agua. Y a pesar de su gran tamaño, es muy manejable al pesar unos 664 gramos.

No vamos a andarnos con rodeos. Esta tablet es tan potente que podemos usarla para estudiar, trabajar, jugar juegos pesados o todo lo que se te ocurra. Pero eso no quita que también sea una maravilla para ver contenido multimedia, ya que monta una gran pantalla TFT de 13,1 pulgadas que nos garantiza una calidad de imagen bestial. Llega a brindarnos una resolución WUXGA+ (2.880 x 1.800 píxeles), una tasa de refresco de 90 Hz y un brillo máximo de 800 nits. Asimismo, para completar la experiencia, cabe mencionar que integra unos altavoces estéreo con soporte para Dolby Atmos.

En cuanto al rendimiento, en el corazón de esta tablet nos encontramos con un procesador Exynos 1580 para ejecutar aplicaciones o llevar a cabo cualquier tarea con una gran soltura. Igualmente, en esta versión se complementa con una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 256 GB que no se queda corto, siendo una capacidad más que aceptable para trabajar con ella al permitirnos guardar documentos algo pesados.

Todo ello sin pasar por alto que es una inversión para mucho tiempo, pues funciona bajo una capa de personalización One UI 7 basada en Android 15 que nos solo trae muchas funciones de IA, sino que nos promete hasta 7 años de actualizaciones. Mientras que si hablamos de su autonomía, es otro de sus puntos fuertes al incorporar una batería de 10.090 mAh que supera las 11 horas de uso de pantalla incluso con un ritmo exigente y, a su vez, admite una carga rápida de 45 W.

Como no podía ser de otra forma, incluye un lápiz óptico S Pen para escribir, dibujar, subrayar, editar fotos, sacarle partido a la función 'Circle to Search' y todo lo que te puedas imaginar, algo que la hace mucho más versátil. Por su parte, el apartado fotográfico no se queda atrás al venir con una cámara trasera de 13 MP y una frontal ultra gran angular de 12 MP, lo que nos sorprende al tratarse de uno de los apartados que menos se suele usar en una tablet.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.