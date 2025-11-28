Potente, ligera y con un buen descuento oferta: así es la aspiradora Samsung Jet que sí merece la pena

Aspirar la casa es una de esas tareas que, incluso cuando las hacemos rápido, nos roba energía. Ojalá pudiéramos no hacerlo, y aunque es verdad que muchos intentamos sustituir las aspiradoras por robots, el resultado no siempre convence. Al final, para la mayoría, aspirar se convierte en un trámite que nos gustaría resolver en el menor tiempo posible.

Ahí es donde los aspiradores sin cable empezaron a cambiar el juego. Y, entre ellos, la Samsung Jet 75E Pro es una de esas opciones que simplifican la limpieza de verdad. Es ligera, potente, cómoda y con un filtrado que realmente se nota en el día a día. Y ahora, con su precio rebajado a 279 euros frente a los 549 euros que suele costar en la web de Samsung, pasa de ser una aspiradora premium a colocarse en una zona de compra mucho más accesible.

Samsung Jet 75E Pro: diseñada para que limpiar suponga menos tiempo y esfuerzo

Lo primero que entiendes cuando usas una aspiradora sin cable tan ligera como esta es que la experiencia cambia por completo. Ya no piensas en 'tengo que ponerme a limpiar' sino en 'voy a limpiar rápido para ponerme con otra cosa'. Y la Samsung Jet 75E Pro está diseñada justamente para ese tipo de uso, el del día a día real, donde la casa se ensucia por zonas, donde no limpias siempre lo mismo y donde la clave es hacer las cosas con comodidad.

Este modelo de Samsung monta un motor Digital Inverter capaz de generar hasta 200 AW de potencia de succión. En el uso diario, esto significa que recogerá pelos de mascota, migas y arena, que limpiará las alfombras de verdad y que la tapicería recuperará su color al poder eliminar el polvo fino. Si vienes de una aspiradora más básica, es un salto que notas desde el primer minuto.

Sabiendo que uno de los problemas habituales en aspiradoras sin cable es la pérdida de potencia a medida que el depósito se lleva, Samsung lo evita con Jet Cyclone, un sistema multiciclónico que mantiene el flujo de aire constante. Esto te permitirá limpiar toda la casa sin sentir que la aspiradora va perdiendo potencia.

Hay un detalle clave que muchas marcas ignoran, y es el peso. La parte que sostienes con la mano pesa solo 1,66 kilos, y eso marca una diferencia enorme cuando llevas un rato limpiando. No se carga la muñeca, no te obliga a parar. Para mí, la ergonomía importa casi tanto como la potencia, y aquí Samsung tiene una de las mejores combinaciones.

Samsung acompaña a esta Jet 75E Pro con un trío de accesorios que realmente aportan valor. El primero es la Combination Tool, una pieza que combina un cepillo suave con una boquilla estrecha. El segundo, el Extension Crevice Tool, una boquilla alargada y estrecha pensada para esos rincones que siempre quedan pendientes. El último, la Pet Tool, pensada para tapicerías y para recoger pelo de mascota sin tener que insistir. Con estos tres accesorios podrás cubrir prácticamente cualquier zona del hogar sin complicaciones.

Ya ves que reúne justo lo que la mayoría necesitamos: potencia real, un diseño cómodo, mantenimiento sencillo y accesorios útiles. No añade complicaciones sino que limpia bien y llega a todas partes. A su precio oficial puede parecer una aspiradora premium, pero a 279 euros en la web de Samsung se convierte en una opción muy interesante incluso para quienes no tenían pensado cambiar de aspiradora.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.