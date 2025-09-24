A precio derribo esta cámara instantánea de Polaroid con la que podrás hacer fotos estilo retro sin usar la IA

La inteligencia artificial es la novedad del momento, y en las últimas semanas se ha popularizado en redes sociales la tendencia de crear fotos estilo Polaroid junto a famosos o personas con las que no tenemos recuerdos reales. Sin embargo, por muy asombrosos que sean los resultados que nos proporciona Gemini, nada se compara con inmortalizar esos momentos junto a tus seres queridos con una cámara instantánea como la Polaroid Go Generation 2, que ahora nos la hemos encontrado más rebajada que nunca.

Esta cámara de la marca Polaroid tiene un precio recomendado de 99,99 euros del que puedes olvidarte por completo. Desde hace ya un tiempo lo normal es verla más barata, aunque ahora gracias a un descuento del 33% se queda por apenas unos 67,45 euros. Pero eso no es todo, ya que, si marcas la casilla de 'aplicar cupón de 10,12 euros' antes de añadirla a tu cesta de la compra (el cual estará disponible por tiempo limitado), la dejarás por un precio final de 57,33 euros en Amazon. Y sin lugar a dudas es la mejor opción de compra, pues en MediaMarkt, PcComponentes o El Corte Inglés está bastante más cara.

Compra la cámara instantánea Polaroid Go Generation 2 al mejor precio

Polaroid Go Generation 2 Polaroid

La Polaroid Go Generation 2 es la cámara instantánea perfecta para quienes buscan hacer fotos para el recuerdo de una manera rápida y cómoda, añadiendo ese toque retro que tanto valor tiene a día de hoy. Además de tener ese diseño tan característico, destaca por ser el modelo más compacto de todo el catálogo de la marca, pues tiene unas dimensiones de105mm x 84mm x 62mm que nos permite llevarla sin ocupar demasiado espacio en una mochila, bolso, maleta o incluso en la mano. Sin dejar de lado que está fabricada en un 30% con plástico reciclado y pesa apenas 240 gramos.

Si entramos en más detalle, está cámara incorpora un sensor de luz que ajusta automáticamente la exposición para obtener buenos resultados en cualquier situación sin necesidad de tener que tocar nada, aunque también nos da la posibilidad de jugar con una apertura variable de f/9 a f/42, pudiendo así evitar la sobreexposición en zonas con mucha luz o capturar más detalles en zonas oscuras.

¿Qué quieres hacer unas tomas más creativas? Pues mucho ojo con su modo de doble exposición, el cual se encarga de superponer dos tomas diferentes en una sola foto. A todo esto debemos sumarle que integra un flash para usarla incluso de noche, un espejo en la parte frontal para asegurarnos de que estamos en el centro del encuadre a la hora de hacer selfies y un temporizador por si no tenemos a nadie cerca que nos pueda hacer esa foto grupal, entre otras cosas.

Y en cuanto a la autonomía, integra una batería de litio que da para hacer aproximadamente 120 fotos con cada carga, la cual se realiza rápidamente usando un cable USB-C. Eso sí, las películas instantáneas a color que usa la cámara para imprimir las fotografías, que tienen un formato de 6,6 x 5,4 cm con marcos, tenemos que comprarlas por separado. Sin lugar a dudas, una cámara ideal para guardar recuerdos de los días más especiales.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.