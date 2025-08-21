A precio derribo uno de los mejores gama media de Motorola: pantalla pOLED, 512 GB y una cámara muy completa

De todas las marcas de teléfonos que conocemos, Motorola es una de las más clásicas, la cual nos lleva acompañando muchísimos años y sigue firme en el mercado lanzando terminales muy interesantes. Y es que repasando sus últimos lanzamientos, uno de los que más nos ha gustado por su gran relación calidad-precio es el Motorola Edge 50 Neo, que ahora puedes encontrarlo rebajado a lo grande.

Este móvil de Motorola es uno de los gama media más equilibrados que la marca ha lanzado hasta la fecha y ahora podemos aprovechar para conseguirlo por tan solo unos 256,99 euros en AliExpress, dejando así muy atrás su precio oficial de 499 euros, que es lo que costaba cuando salió a la venta en 2024. Y si prefieres otra alternativa, en Amazon y PcComponentes se está vendiendo por unos 319 euros, mientras que en MediaMarkt y El Corte Inglés nos lo encontramos por unos 349 euros.

Compra el Motorola Edge 50 Neo por un precio irresistible

El Motorola Edge 50 Neo representa a la perfección lo que es un móvil equilibrado dentro de la gama media. Lo primero que apreciamos al sacarlo de su caja es que tiene un diseño muy atractivo y ultraligero (pues apenas pesa unos 171 gramos) que consigue transmitirnos una sensación premium en las manos. Entrando más en detalle, nos encontramos con una trasera de cuero vegano suave al tacto, bordes metálicos, una cámara que con tan solo verla sabemos que se trata de un Motorola y una certificación IP68.

Es de esos móviles con los que podemos pasar horas viendo contenido multimedia, ya que cuenta con una maravillosa pantalla pOLED de 6,36 pulgadas que nos ofrece una resolución SuperHD de 1.5K, una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo que llega a los 3.000 nits. A esto tenemos que añadirle una protección Gorilla Glass 3 y unos altavoces con soporte para Dolby Atmos que mejoran más la experiencia.

Su apartado fotográfico no es comparable al de los mejores móviles del mercado, pero consigue sorprender con unos resultados muy buenos dentro de su gama. Cuenta con una triple cámara trasera formada por un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica, un ultra gran angular de 13 MP y un teleobjetivo de 10 MP que es ideal para fotos en modo retrato. Por su parte, la cámara frontal de 50 MP también nos asegura una gran nitidez. Ambas graban en 4K, tienen una gran estabilización y los colores son muy vivos.

A nivel de hardware vamos a ser sinceros, no es para nada su punto más fuerte y en la gama media hay mejores opciones si lo que buscas es potencia en estado puro, aunque para el uso diario es más que suficiente. En su interior tenemos un procesador MediaTek Dimensity 7300, el cual mejora al apoyarse en 12 GB de RAM y un almacenamiento de 512 GB. Igualmente, su software es prácticamente inmejorable al funcionar con un sistema operativo Android 14 superlimpio y se puede actualizar a las versiones más recientes.

En cuanto a autonomía, es cierto que en esta ocasión se queda un poco atrás, algo extraño teniendo en cuenta de la marca que estamos hablando. Esto se debe a que incorpora una batería de 4.310 mAh, la cual aguanta un día o un poco más si le damos un uso moderado gracias a la eficiencia del procesador. Los recortes para obtener un ligero peso es lo que tienen. Eso sí, gana terreno al admitir una carga rápida de 68 W para llenar la batería al completo en aproximadamente unos 40 minutos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.