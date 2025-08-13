Smartwatch oferta
El precio de este smartwatch con caja de acero inoxidable y más de 100 modos deportivos vuelve a rozar su mínimo histórico
Tienes una nueva oportunidad para hacerte con el HUAWEI Watch GT 5 por mucho menos del precio recomendado. Estamos hablando de un reloj inteligente con más de 1.500 valoraciones en Amazon, reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5
Si buscas un reloj inteligente que sea elegante, cómodo, con muchas funciones y un precio atractivo, no hace falta que sigas buscando, el HUAWEI Watch GT 5 cumple con todo esto y mucho más. Dicho smartwatch es un acierto y ahora que tiene un 28 % de descuento en Amazon puede ser tuyo por 69 euros menos del precio de venta recomendado. ¡Vaya ofertón! Por cierto, es el modelo en color negro.
Si bien este reloj inteligente tiene un PVPR de 249 euros, actualmente está disponible por 189 euros en la web de HUAWEI y MediaMarkt, mientras que en Amazon cuesta 179,99 euros. Si finalmente decides comprarlo, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible, esta oferta puede finalizar en cualquier momento. Sin duda, es un precio increíble para un smartwatch que no pasa desapercibido por su diseño.
Ahorra 69,01 euros comprando el HUAWEI Watch GT 5 en Amazon
Más allá de tener un diseño muy cuidado, con una caja delantera de acero inoxidable que le da un toque de elegancia, y una parte trasera reforzada con fibra de alto rendimiento para mejorar la resistencia, uno de los puntos fuertes del HUAWEI Watch GT 5 es su pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas que ofrece una gran nitidez, incluso en exteriores.
Por otro lado, gracias a su altavoz y micrófono incorporados, permite hacer llamadas por Bluetooth, por lo que no tendrás que sacar tu móvil del bolsillo. A esto hay que añadir un chip NFC para pagos móviles y un sistema GPS preciso es que muy útil para cuando sales correr. Luego hay añadir todas las opciones relacionadas con la salud que permiten hacer un seguimiento la frecuencia cardiaca, medir el nivel de oxigeno en sangre y mucho más.
Además de todo lo que acabamos de comentar, este reloj inteligente también está enfocado en el deporte y la actividad física. Cuenta con más de 100 modos deportivos que abarcan una amplia variedad de disciplinas. Por último, y pasando a la autonomía, lleva una batería que puede durar hasta 14 días.
Aprovecha que el HUAWEI Watch GT 5 está disponible por 179,99 euros y no lo dejes escapar. Por su diseño y características es difícil encontrar otro reloj inteligente que esté a la altura y cueste más o menos lo mismo. Así que, si no quieres jugártela comprando tu nuevo smartwatch, este es una apuesta segura.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
