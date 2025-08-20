Precio inmejorable en el móvil realme que más nos sorprendió en 2024: rendimiento brutal, 6.000 nits y 5.500 mAh

A lo largo del año probamos numerosos móviles, pero son muy pocos los que podemos recomendar con los ojos cerrados. El realme GT 6T se encuentra entre ellos. Fue una de las grandes sorpresas de 2024, destacando por su rendimiento, pantalla o autonomía, y la buena noticia es que ahora nos lo encontramos rebajado a precio de liquidación.

El precio oficial por el que salió a la venta este smartphone de realme es de unos 549,99 euros, pero ya no hace falta desembolsar tanto. Ahora tenemos la oportunidad de añadirlo a nuestra cesta de la compra por unos 309,59 euros en Amazon, donde tiene un descuento total de 240 euros. Así que date prisa y no dejas escapar la oportunidad de llevarte uno de los mejores gama media de 2024 a precio de saldo.

Compra el realme GT 6T más barato que nunca en Amazon

El realme GT 6T sigue siendo uno de nuestros móviles de gama media favoritos por todo lo que ofrece. Al tenerlo en las manos podemos apreciar un diseño bastante elegante en el que predominan las líneas curvas, además de apostar por una trasera de policarbonato, un acabado de efecto espejo en la zona del módulo de cámaras y una certificación IP65.

A esto debemos sumarle una increíble pantalla curva AMOLED de 6,78 pulgadas que nos brinda una resolución Full HD+, una gran fluidez gracias a su tasa de refresco de 120 Hz y un brillo que alcanza un pico máximo de 6.000 nits que nos deja sin palabras, ya que se coloca por encima de otros móviles bastante más caros y se ve de escándalo incluso cuando el sol nos está dando de lleno. Y para evitar sustos, está protegida con Gorilla Glass Victus 2.

Pasando a hablar sobre su potencia, gran parte del peso recae sobre un procesador Snapdragon 7+ Gen 3 que nos garantiza un rendimiento muy sólido en cualquier situación. Asimismo, se apoya en una memoria RAM de 8 GB, un almacenamiento de 256 GB y, a nivel de software, llega funcionando bajo una capa de personalización realme UI 5.0 basada en Android 14, aunque se puede actualizar sin problemas a una versión más reciente.

Por otro lado, si eres como yo y en un móvil le das mucha importancia al apartado de autonomía, déjame decirte que se trata de un terminal que está preparado para seguirnos el ritmo. Gracias a su batería de 5.500 mAh podemos estar usándolo durante dos días y admite una carga rápida bestial de 120 W para obtener el 100% en tan solo media hora.

Y por si todo lo anterior no fuese suficiente, mucho ojo con su apartado de fotografía y vídeo. En la parte trasera monta una triple cámara formada por un sensor principal Sony de 50 MP con estabilización óptica, un ultra gran angular de 8 MP y un teleobjetivo de 50 MP que aseguran buenos resultados en cualquier escenario. ¿Qué eres de hacer muchos selfies o quieres grabar vídeos para tus redes sociales? Pues su cámra frontal de 32 MP también garantiza unos resultados sobresalientes al tratarse de un gama media.