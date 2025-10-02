A precio de liquidación este portátil barato de Lenovo que sirve para estudiar, trabajar o entretenimento

No es lo mismo comprar un portátil para productividad que para jugar, ya que puede cambiar mucho tanto la configuración como el precio. Por eso mismo, si quieres ahorrar lo máximo posible, no se me ocurre mejor opción en estos momentos que este Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8, ya que lo tiene todo para ofrecer un buen rendimiento hasta en multitarea y sorprende por lo barato que está en estos momentos.

Hay portátiles baratos, y hay otros que son baratísimos sin comprometer al rendimiento como este de la marca Lenovo. Y es que, aunque tenga un precio recomendado de 449 euros, ahora es mucho más accesible gracias a un descuento total de 80 euros, el cual lo deja por unos ajustados 369 euros en Amazon, un precio por el que está arrasando en ventas (como es normal). Igualmente, si es de tu preferencia, en los Días Naranjas de PcComponentes lo puedes encontrar incluso un poco más barato.

Compra el portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 a precio mínimo histórico

Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 Lenovo

El Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 es un portátil ligero, resistente y potente, el cual está pensado principalmente para entretenimiento, estudio o trabajo. Además, a diferencia de otros modelos que rondan por un precio similar, el hecho de que sea barato no significa que su diseño se vea de mala calidad, al contrario. No solo porque es hasta un 10% más delgado con respecto a la anterior generación al tener un grosor de apenas 17,9 mm, sino porque también tiene un chasis construido en ABS y policarbonato que está preparado para aguantarnos el ritmo, ya que cumple con el estándar militar MIL-STD-810H y soporta muy bien las altas temperaturas. Todo ello con un ligero peso de 1,62 kg.

Al levantar la tapa, todo el protagonismo se lo lleva una pantalla TN de 15,6 pulgadas con un acabado antirreflejos. Esta llega a ofrecernos una resolución Full HD (1.920 x 1.080 px), una tasa de refresco de 60 Hz, un brillo máximo de 250 nits (por lo que es sobre todo recomendable para usar en interiores) y una cobertura del color bastante aceptable. Y con el fin de que podamos usarlo durante muchas horas sin fatiga visual, hace uso de una tecnología certificada por TÜV Rheinladque que reduce la emisión de luz azul.

Mientras que en su interior nos encontramos lo que realmente importa y le da vida a este ordenador, que es un procesador AMD Ryzen 5 5625U con 6 núcleos y frecuencias de hasta 4,3 GHz para asegurarnos un buen rendimiento, una gráfica integrada AMD Radeon que consigue acelerar algunas funciones en programas de edición, una memoria RAM de 16 GB y una unidad de almacenamiento SSD de 512 GB que es bastante rápida. Eso sí, a esta última debemos de quitarle algo de capacidad, puesto que, al no venir con ningún sistema operativo, tendremos que instalarlo por nuestra propia cuenta.

Otras características que no pueden pasar desapercibidas son que incluye unos altavoces duales orientados hacia el frente que soportan una tecnología Dolby Audio, una webcam HD con obturador de privacidad para no sentirnos observados y una batería de 47 Wh que, más allá de prometernos una larga duración, sorprende por admitir una carga rápida que nos proporciona hasta 2 horas de uso extra en tan solo 15 minutos.

Y en cuanto a su conectividad, vamos a ir directos al grano. Dispone de Wi-Fi 6 para disfrutar de una buena velocidad a internet sin cables, Bluetooth 5.2, dos puertos USB-A, un puerto USB-C compatible con DisplayPort, un puerto HDMI y lector de tarjetas SD y un conector jack 3,5 mm para usar auriculares o un micrófono.

