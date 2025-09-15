A precio mínimo esta televisión Samsung de nueva gama con pantalla QLED, más IA que nunca y un diseño ultrafino

Al igual que pasa con los smartphones, la inteligencia artificial cada vez toma más protagonismo en las televisiones de nueva gama para disfrutar de una calidad audiovisual impecable. Un ejemplo de esto es esta Samsung QLED Q8F de 43 pulgadas, un modelo muy versátil que en estos momentos tiene una rebaja que la deja tirada de precio.

Es cierto que el precio recomendado de esta novedosa televisión de Samsung es de unos 599 euros, aunque ahora tienes una oportunidad irrepetible para conseguirla por unos 399,99 euros en Amazon y así ahorrar unos 200 euros con su compra. Y si prefieres otra alternativa de compra, en PcComponentes también está rebajada por unos 459 euros.

Compra la televisión Samsung QLED Q8F de 43 pulgadas a precio mínimo

Esta Samsung QLED Q8F es una televisión de nueva gama que ofrece una buena calidad de imagen y tecnología avanzada por un precio accesible, sobre todo ahora que está en oferta. Sin olvidarnos de que este modelo en cuestión con pantalla de 43 pulgadas no solo destaca por su gran versatilidad en cualquier espacio del hogar, sino también por su diseño AirSlim: es sorprendentemente delgado, con marcos casi imperceptibles y pies ajustables para adaptarla a nuestro gusto.

Eso sí, no hay dudas de que el gran atractivo de esta televisión es que su panel utiliza una tecnología Quantum Dot (QLED) que convierte la luz en más de mil millones de colores, lo que se traduce en imágenes más vivas y realistas. A esto debemos sumarle una resolución UHD 4K (3.840 x 2.160 píxeles), una retroiluminación Edge LED y una frecuencia de actualización nativa de hasta 60 Hz y compatibilidad con los principales formatos de alto rango dinámico para mejorar el contraste, entre los que nos encontramos HDR10+, HDR10 y HLG.

También juega un papel fundamental su procesador Q4 AI, el cual, más allá de responder bien ante cualquier acción y optimizar la imagen, se apoya en Vision AI para obtener datos extra sobre lo que estamos viendo, generar fondos de pantalla personalizados o traducir subtítulos en tiempo real, entree otras muchas cosas. En otras palabras, es uno de los primeros televisores de Samsung en utilizar la inteligencia artificial en su máximo esplendor.

Por otro lado, incorpora dos altavoces que llegan a brindarnos una potencia máxima de 20 W y, a su vez, se complementan con la tecnología OTS Lite que simula un audio envolvente en 3D para dar más realismo a las escenas. Y si quieres disfrutar todavía más, puedes sumarle una barra de sonido con tecnología Q-Symphony, que se sincroniza con el televisor para darte un sonido mucho más inmersivo.

A todo esto debemos sumarle que funciona bajo un sistema operativo Tizen propio de la marca, con la promesa de actualizaciones durante 7 años, y es posible controlarla por voz con asistentes como Bixby, Alexa o Google Assistant. También está preparada para jugar al darnos acceso a la plataforma Gaming Hub de juego en la nube y venir con varias funciones que mejoran la experiencia, además de que su aapartado de conectividad es muy completo al incluir Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, un puerto LAN Ethernet, dos USB-A, tres HDMI 2.0 y una salida digital óptica de audio.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.