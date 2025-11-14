Precio mínimo histórico para esta barra de sonido LG con IA Sound Pro que tiene un 50% de descuento

Si tu televisor ofrece una buena calidad de imagen, pero a nivel de audio no da la talla y quieres solucionarlo con una barra de sonido, esta oferta te viene como anillo al dedo. La LG S40T, que está disponible en la web de LG por 199 euros, actualmente se puede encontrar por 99 euros en Amazon y MediaMarkt. Hablamos de un ahorro de 100 euros que convierte esta oferta en una oportunidad difícil de dejar pasar.

Además de tener un precio irresistible, esta barra de sonido cuenta con más de 1.800 valoraciones en Amazon y las reseñas de los usuarios son mayormente positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5. A esto hay que añadir que el mes pasado se vendieron más de 200 unidades. Por lo tanto, no hace falta decir que la LG S40T es una apuesta segura.

Hazte con la LG S40T a mitad de precio por tiempo limitado

Esta oferta puede finalizar en cualquier momento Amazon

La experiencia sonora que ofrece la LG S40T es envolvente y llena de matices. Con sus 300 vatios de potencia y un sistema de 2.1 canales compuesto por dos altavoces frontales y un subwoofer, hará que disfrutes como nunca antes de tus series y películas favoritas. También es compatible con Dolby Digital y DTS, dos tecnologías que mejoran aún más la experiencia.

Otro de los puntos destacable es la inteligencia artificial a través de IA Sound Pro. Esta tecnología ajusta automáticamente la ecualización según el tipo de contenido, optimizando el audio para que las voces se escuchen claras, incluso en las escenas de acción donde es hay muchos efectos de sonido.

La conectividad también juega a favor de esta barra de sonido. Incorpora una salida HDMI, una salida de audio digital óptica, un puerto USB y Bluetooth. Por lo tanto, además de conectarla a tu Smart TV, también la puedes usar para reproducir música desde una smartphone o tableta. Por último, tiene unas medidas de 720 x 63 x 87 mm para la barra y 171 x 320 x 252 mm para el subwoofer.

Aprovecha que la LG S40T ahora se puede conseguir por menos de 100 euros y no la dejes escapar. Hay muchas barras de sonido en el mismo rango de precio, pero no todas incluyen subwoofer ni son tan potentes. Sin duda, cumple con la regala de las tres B: buena, bonita y barata.

