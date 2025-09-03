Precio mínimo histórico para este portátil Dell que es ideal para trabajar o estudiar

Portátiles por menos de 330 euros hay muchos en Amazon, pero si lo que buscas es un equipo que sea equilibrado y fiable, el Dell Inspiron 15 3535 es una de las mejores opciones, por no decir la mejor, que hay ahora mismo. Estamos hablando de un portátil que viene con Windows 11, por lo que no hace falta comprar la licencia OEM por separado. En cuanto a las reseñas de los usuarios, son positivas y tiene una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5.

Vayamos a lo que para muchos es decisivo a la hora de comprar un portátil, el precio. El Dell Inspiron 15 3535 tiene un PVPR de 469 euros, pero lo puedes encontrar por 329 euros en Amazon. Cabe destacar que nunca antes ha estado tan barato, y por eso esta es una oportunidad que no puedes dejar escapar. Si finalmente decides comprarlo, te recomendamos que seas rápido, no sabemos cuántas unidades quedan disponibles.

Ahorra 140 euros comprando el Dell Inspiron 15 3535 en Amazon

Este portátil incorpora una cámara web HD Dell

Este portátil está diseñado para quienes buscan versatilidad y rendimiento. Con una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas que permite trabajar cómodamente, leer documentos o ver series/películas, no hará falta que conectes un monitor externo. Ahora bien, esto último es muy recomendable si sueles pasar muchas horas delante del ordenador, tu vista te lo agradecerá. En su interior encontramos el procesador AMD Ryzen 7 7520U junto con la gráfica integrada AMD Radeon, lo que garantiza una gran fluidez en todo tipo de tareas, desde ofimática hasta multitarea. A esto hay que añadir 8 GB de RAM y 512 GB de SSD.

Si pasamos a la conectividad, verás que es un equipo que no decepciona. Incorpora x1 USB 2.0, x2 USB 3.2 tipo C Gen 1, x1 HDMI 1.4, x1 lector de tarjetas microSD, x1 conector para auriculares, Wi-Fi y Bluetooth. Por otro lado, tiene un diseño elegante y más bien fino. Esto último hace que sea más fácil de transportar.

Ahora que se puede conseguir por 329 euros, es difícil encontrar otro portátil que esté a la altura. Así que, no lo dudes más y hazte con el Dell Inspiron 15 3535 antes de que se agote o finalice la oferta, no te arrepentirás. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

