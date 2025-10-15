Precio mínimo histórico para este televisor de 40 pulgadas con HDR10 y Google TV

No todo el mundo está interesado en un televisor 4K UHD, aunque actualmente sea la resolución estándar. Si es tu caso, y tienes un presupuesto muy ajustado, el METZ 40MQF7000Z es una de las compras más inteligentes del momento. Su precio de venta recomendado es de 279,99 euros, pero actualmente está disponible en Amazon por solo 189,99 euros. Hablamos de una rebaja de 90 euros (32 % de descuento).

Aunque hay otros televisores por menos de 190 euros, la mayoría son HD en lugar de Full HD y no llevan Google TV. En cuanto a las reseñas, son muy positivas (más de 1.100 valoraciones), de ahí que tenga una puntuación de 4,1 estrellas sobre 5. Así que, sin lugar a dudas, es una oportunidad que no puedes dejar escapar.

Hazte con el METZ 40MQF7000Z a precio de derribo en Amazon

Esta Smart TV permite acceder a miles de aplicaciones METZ

Por 189,99 euros te llevas una Smart TV de 40 pulgadas Full HD con tecnología QLED+. En esta gama de precios, encontrar paneles QLED+ es inusual. Esta tecnología garantiza una calidad de imagen superior con colores mucho más vibrantes y un 33 % más de brillo, mejorando la visualización en cualquier condición de luz. La compatibilidad con HDR10 y HLG garantiza un contraste y nivel de detalle impresionantes. También cuenta con Eye-Care, que reduce la fatiga visual.

Además de la excelente imagen, el METZ 40MQF7000Z también ofrece sonido envolvente gracias a la compatibilidad con Dolby Audio y la tecnología Wonder Audio. Ahora bien, si quieres mejorar la experiencia, siempre puedes conectar una barra de sonido. Esto último es muy recomendable si sueles ver películas y series. ¿Y qué hay del sistema operativo? Al llevar Google TV no tendrás ningún problema a la hora de acceder a plataformas en streaming como Netlix, Disney+, Prime Video, YouTube y más.

En términos de conectividad, no es el televisor con más puertos, pero podríamos decir que cumple: cuenta con dos puertos HDMI, dos USB, una ranura CI+, un puerto Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth. Como puedes ver, está bastante bien para estar hablando de una Smart TV tan económica.

Si estás buscando un Smart TV que sea bueno, bonito y barato, este es uno que no te decepcionará. Aprovecha esta oferta de Amazon y llévate el METZ 40MQF7000Z por 189,99 euros antes de que se agote. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.