Televisiones
A precio de risa esta televisión LG de nueva gama con resolución 4K, 50 pulgadas, sonido Dolby y HDR10
Si buscas una televisión actual que sea buena, bonita y barata, esta LG tiene todo lo necesario para conquistar el salón de tu casa sin gastar demasiado
A estas alturas del año, renovar nuestro televisor por un modelo de nueva gama ya no sale tan caro como hace unos meses. Esta LG 50UA73006LA es una gran demostración de ello, la cual tiene el tamaño perfecto para cualquier salón y nunca había estado tan barata como ahora.
Esta televisión económica de LG tiene un precio recomendado de 479 euros, aunque ahora es más accesible que nunca gracias a un descuento total 140 euros, el cual nos permite añadirla a nuestra cesta de la compra por unos ajustadísimos 339 euros en Amazon. Por lo que, si buscabas un modelo bueno, bonito y barato, este es un gran acierto.
Compra la televisión LG 50UA73006LA a precio mínimo histórico
La LG 50UA73006LA es una televisión inteligente con una excelente relación calidad-precio que pertenece a la nueva gama, por lo que no es de extrañar que esté entre las más vendidas actualmente. Cuenta con un diseño bastante fino y sin apenas marcos para encajar a la perfección en casi todo tipo de muebles o en la pared, aunque lo realmente atractivo es que nos ofrece una pantalla con una diagonal de 50 pulgadas.
El panel que utiliza se ve realmente bien, ya que llega a brindarnos una resolución 4K UHD, una retroiluminación Direct LED para disfrutar de una mayor nitidez y una frecuencia nativa de 60 Hz. Sin dejar de lado que también compatible con los principales formatos de alto rango dinámico como HDR10 y HLG, los cuales se apoyan en una tecnología Dynamic Tone Mapping con el fin de asegurarnos un mayor realismo en cada escena.
Por otro lado, lleva instalado un procesador α7 AI Gen8 que marca la diferencia con respecto a la competencia, pues con ayuda de la inteligencia artificial es capaz escalar contenido de menor resolución a 4K y optimizar tanto la imagen como el sonido a tiempo real según lo estemos viendo. De hecho, en referencia a esto último, en este modelo nos encontramos con dos altavoces que llegan a alcanzar una potencia RMS de 20 W y soportan una tecnología Dolby Digital Plus que nos asegura una mejor calidad de audio, además de que su sistema de 2.0 canales se puede expandir de manera virtual para similar un sonido más premium.
Otro punto muy favorable de esta smart TV es la experiencia de uso, y esto se debe a que funciona bajo un sistema operativo webOS 25. Es la versión más reciente de este software tan típico en los modelos de LG y, más allá de asegurarnos actualizaciones durante varios años, se caracteriza por hacernos recomendaciones personalizadas de contenido, tener una interfaz muy intuitiva para facilitarnos aún más la navegación, permitirnos descargar una gran variedad de apps y darnos la posibilidad de controlarla por voz con Google Assistant o Alexa.
Donde tampoco echamos nada en falta es en su apartado de conectividad, ya que viene con todo lo necesario para que podamos conectar equipos externos como un ordenador, videoconsola o una barra de sonido para acercar la experiencia del cine a nuestro hogar, entre otras cosas. Y es que está equipada con Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, tres puertos HDMI 2.0, dos puertos USB-A, un puerto LAN Ethernet y una salida óptica de audio.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
