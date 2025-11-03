Si prefieres los móviles pequeños y compactos, este vivo acaba de salir y ya está en oferta

La mayoría de los fabricantes suelen apostar por móviles con pantallas de gran tamaño, pero hay unos cuantos que siguen lanzando modelos pequeños y compactos. Más allá de Samsung, Google o Apple, por poner algunos ejemplos, también está vivo. Pues bien, tenemos que hablar del vivo X300, que lleva poco tiempo a la venta. Este smartphone de gama alta es una pasada y, por tiempo limitado, tiene 100 euros de descuento.

El vivo X300 es un móvil que no tiene nada que envidiar a otros teléfonos de gama alta. Cuesta 1.099 euros en la web de vivo, pero lo puedes conseguir en Amazon por 999 euros si marcas la casilla aplicar cupón de 100 euros. El cupón es válido hasta el 30 de noviembre. Ahora bien, si finalmente decides comprarlo, te recomendamos no esperar hasta el último día, ya que podría agotarse antes.

Un buen móvil de gama alta con un precio competitivo

Por sus características, y como verás a continuación, está a la altura de los mejores móviles de la competencia. Para empezar, tiene una pantalla AMOLED LTPO de 6,31 pulgadas, con resolución de 2.640 x 1.216 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. Además de destacar por su calidad de imagen y fluidez, también alcanza un pico de brillo de hasta 4.500 nits. En cuanto al procesador, lleva el MediaTek Dimensity 9500, que junto a sus 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, te sorprenderá por su rendimiento y eficiencia.

El apartado fotográfico, en el que ha colaborado ZEISS, es uno de sus mayores atractivos. La cámara principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica de imagen permite hacer fotos con una nitidez impresionante, mientras que el teleobjetivo y el ultra gran angular, ambos de 50 megapíxeles, ofrecen una gran versatilidad. La cámara frontal de 50 megapíxeles tampoco decepciona. A la hora de grabar vídeo soporta hasta 4K a 120 fps. ¡Casi nada!

A todo esto que acabamos de comentar hay que añadir una batería de 5.360 mAh, carga rápida de 90 vatios e inalámbrica de 40 vatios, NFC para pagos móviles y Android 16. Por lo tanto, si lo compras, podrás disfrutar de la última versión del sistema operativo de Google.

Si bien no es el móvil de gama alta más barato, hay que tener en cuenta sus características de primer nivel. Además, tiene varios años de actualizaciones garantizadas, lo que lo convierte en una apuesta segura no solo a corto y medio plazo, sino también a largo.

