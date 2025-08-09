Es una de las pulseras de actividad más asequibles de HUAWEI y ahora está aún más barata

Tenemos que hablar de la HUAWEI Band 10, una pulsera de actividad que, además de tener reseñas muy positivas en Amazon y una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5, destaca por su relación calidad-precio. Con un precio recomendado de 49 euros ya era una opción muy atractiva, pero en el momento de escribir estas líneas se puede encontrar por 39 euros en Amazon y MediaMarkt.

Ahora que tiene un precio más competitivo pasa a ser una de las mejores opciones para aquellos que buscan una pulsera de actividad que sea muy funcional y asequible. Cabe mencionar que no es el precio mínimo histórico, pero casi. Dicho esto, es hora de ver qué ofrece la HUAWEI Band 10.

Hazte con la HUAWEI Band 10 por tan solo 39 euros

Con solo 8,99 milímetros de grosor y 15 gramos de peso, esta pulsera de actividad es tan ligera y cómoda que te olvidarás de que la llevas en tu muñeca, incluso cuando haces ejercicio. Su carcasa de aleación de aluminio le da cierto toque prémium, mientras que la pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas te sorprenderá por sus colores vivos y buena visibilidad, incluso bajo la luz del sol.

Una pulsera de actividad tiene que contar con muchas funciones relacionadas con la salud y el deporte, y aquí la HUAWEI Band 10 no decepciona. Permite llevar a cabo un seguimiento del sueño, controlar la frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno en sangre, saber la frecuencia respiratoria y mucho más. A la hora de hacer ejercicio cuenta con 100 modos deportivos y monitorización de la actividad física con IA.

Otras características a mencionar son la resistencia al agua de 5 ATM y su batería que ofrece una autonomía de hasta 8 días con un uso típico. Para finalizar, decir que es compatible con iOS y Android, así que da igual el sistema operativo de tu smartphone.

HUAWEI suele ser sinónimo de calidad, y esta pulsera de actividad no es la excepción. Si tenemos en cuenta que tiene una carcasa de aleación de aluminio, muchas funciones y un precio muy competitivo, no hace falta decir que es un acierto. Así que, te recomendamos que aproveches esta oferta y no la dejes pasar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.