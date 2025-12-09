Si quieres un móvil potente y manejable, el iPhone 16e es para ti, y además ahora está rebajado

Si quieres eres usuario de Android, prefieres los móviles pequeños y te gustaría dar el salto a un iPhone para probar iOS, ahora es un buen momento. El iPhone 16e, es mucho más que un smartphone compacto, y es que te sorprenderá por su rendimiento y apartado fotográfico. Si bien su precio recomendado se sitúa en los 709 euros para la versión de 128 GB, lo puedes conseguir por 589 euros en Amazon y por 599 euros en MediaMarkt.

No hace falta decir que el iPhone 16e es una apuesta segura, incluso a largo plazo, recordemos que Apple ofrece un buen soporte a nivel de actualizaciones del sistema operativo, y este móvil salió a la venta este mismo año. Si tienes dudas y no sabes si comprarlo o no, solo tienes que leer las reseñas de los usuarios para ver que la mayoría están encantados con este móvil.

Un iPhone pequeño por fuera, pero muy grande por dentro

El iPhone 16e es pequeño y manejable, ideal para quienes huyen de los móviles con pantallas enormes, pero a nivel de rendimiento es una auténtica bestia. Gracias al chip A18 la fluidez está garantizada. En este smartphone se pueden ejecutar los juegos más exigentes, editar vídeos y mucho más. Incluso con muchas aplicaciones abiertas, responde al instante. En cuanto a la pantalla, estamos hablando de un panel OLED de 6,1 pulgadas con resolución 2.532 por 1.170 píxeles.

Por otro lado, no está de más mencionar que es compatible con Apple Intelligence. Su procesador permite disfrutar de la IA de Apple. Se espera que en 2026 haya grandes cambios y por fin veamos una integración total con Siri. Finalmente, los de Cupertino usarán Gemini, ya que su IA no está lista, y esto le costará a Apple 1.000 millones de dólares al año. Con este movimiento ganarán tiempo y no se quedarán descolgados de la competencia.

Sin duda, este móvil se posiciona como la puerta de entrada perfecta al ecosistema de Apple para aquellos que quieren disfrutar de la experiencia prémium sin tener que desembolsar lo que cuesta el iPhone 17. Si alguna vez has querido dar el salto a iOS, o si simplemente necesitas renovar tu viejo iPhone sin gastar una fortuna, el iPhone 16e es un acierto.

Por menos de 600 euros, te llevas un móvil con 128 GB de almacenamiento, cómodo de usar con una mano, con potencia de sobra para cualquier app/videojuego y compatible con Apple Intelligence. Aprovecha que está disponible por menos de 590 euros en Amazon y no dejes pasar esta oportunidad, no te defraudará.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.