Quizá no conocías este POCO pero, en cuanto lo hagas, será el móvil que quieras tener

Quizá estés pensando en que ya es hora de cambiar de móvil pero es un proceso que te da algo de pereza por todo lo que supone: elegir un modelo que se adapte a tus necesidades, comparar precios para ver si realmente merece la pena, acostumbrarse a su uso... Yo hoy me voy a encargar de estos dos primeros puntos, y el tercero correrá a tu cargo. Porque he encontrado en AliExpress un móvil que superará tus expectativas y que ahora tiene un descuento muy interesante.

Me refiero al POCO F7 Pro, un móvil que no he perdido de vista desde que salió al mercado, y eso que esta versión lo hizo con un precio oficial de 649,99 euros, tal y como puedes comprobar en la tienda de Xiaomi. De hecho, hoy mismo cuesta 611 euros en MediaMarkt, mientras que en PcComponentes está de oferta a 529 euros. Así que esta oferta de AliExpress que lo deja en 401,99 euros, es la mejor con bastante diferencia.

Hablamos de ahorrarnos 250 euros en este móvil, una cantidad importante y que te vendrá genial para poder invertir en otros gastos. Además este POCO se envía desde España, así que en cuestión de días lo tendrás en casa, y tiene envío y devolución gratis por si cambias de opinión en las próximas semanas y encuentras un modelo que te convenza más. Con todo esto a favor, es una gran oferta y un buen momento para darle una oportunidad a AliExpress si todavía no te has atrevido a hacerlo.

POCO F7 Pro: más de lo que esperas por menos de lo que imaginas

Cada año, los móviles POCO lanzan un mensaje, y es que cada vez es necesario gastar menos dinero para conseguir un móvil rápido, bonito y capaz de todo. Con el F7 Pro lo ha vuelto a demostrar. Es un smartphone que mantiene el diseño sobrio y funcional que caracteriza a la marca, pero que viene con detalles muy bien pensados. Entre ellos, un chasis curvado, una trasera mate que rehúye las huellas y unos marcos simétricos.

Este POCO monta una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con una resolución 1,5K y una tasa de refresco que alcanza los 120 Hz. Con estos datos, tanto la calidad como la fluidez en la imagen están más que asegurados. Y su brillo máximo de 3200 nits nos viene a decir que podremos disfrutar de este panel en cualquier condición de iluminación, incluso en días como los de hoy y con el sol incidiendo directamente sobre el móvil.

Como procesador monta el Snapdragon 8 Gen 3, un chip pensado para los móviles de gama alta, donde podríamos situar este modelo de Xiaomi. Viene acompañado de 12 GB de RAM y de 512 GB de almacenamiento interno, y su rendimiento es fluido y estable, además de estar pensado para durar y poder acompañarte durante años. Tanto en el uso diario como en la multitarea, la edición de vídeo o los juegos exigentes, este móvil responde sin esfuerzo. Y su sistema de refrigeración le ayudará a mantener la temperatura bajo control incluso en sesiones prolongadas de uso.

En cuanto al sistema fotográfico de este POCO, decirte que apuesta por una configuración doble que está muy bien afinada. Monta una cámara principal de 50 megapíxeles con un sensor muy luminoso, y un ultra gran angular de 8 megapíxeles con una lente de 6 elementos. Ambas cámaras tienen estabilización óptica de imagen y soporte para grabar en 4K. A esto hay que sumar una amplia variedad de modos para que le puedas sacar el máximo partido a tus capturar, y una cámara frontal de 20 megapíxeles para tus selfies y videollamadas.

Vuelve a sorprender por su batería de 6000 mAh que lo sitúa muy por encima de la media, que suele estar en 5000 mAh, y por su carga rápida de 90 W. Ya ves que son cifras dignas de móviles mucho más caros, así que poder conseguir esta versión, que es la más potente, por solo 400 euros, me parece una de esas ofertas que no puedes dejar escapar si estás pensando en cambiar de móvil y buscas la mejor relación calidad-precio del mercado.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.