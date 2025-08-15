Smartphones
Ni reacondicionado sale tan barato: este móvil de Motorola es ideal si buscas algo básico y con buena autonomía
Este móvil bueno, bonito y barato de Motorola se está vendiendo como churros por el ridículo precio que tiene gracias a un descuento de casi el 50%
Dentro de la gama de entrada cada vez nos encontramos teléfonos más interesantes, sobre todo si eres de esas personas que se conforma con algo muy básico para responder mensajes de WhatsApp, hacer llamadas, revisar redes sociales y poco más. Un claro ejemplo de ello es el Motorola moto g05, un smartphone que también está preparado para aguantar más de un día de uso y ahora sale a precio de reacondicionado.
Si estabas esperando el momento perfecto para renovar ese móvil que te ha acompañado tantos años, este modelo más actual de Motorola está preparado para durarte aún más. Y a pesar de tener un precio recomendado de 129 euros, ahora está rebajado casi a mitad de precio, ya que se ha quedado por apenas unos 69 euros en Amazon. No, no has leído mal. Es una auténtica ganga.
Compra el Motorola moto g05 a precio mínimo histórico
El Motorola moto g05 es de esos móviles baratos que no solo cumplen, sino que superan las expectativas: diseño atractivo, buen rendimiento y un precio que no asusta a nadie. Pero vayamos por partes. A primera vista deja claro que estamos frente a un móvil de la marca estadounidense, donde destacamos especialmente su trasera con acabado en cuero vegano. Asimismo, dispone de un cuerpo de plástico que se siente sólido, una certificación IP52 y peso de 188 gramos.
Por otro lado, tenemos una pantalla LCD de 6,67 pulgadas que en ciertos puntos sorprende al pertenecer a la gama de entrada. Aunque es cierto que nos brinda una resolución HD+ que es bastante simple, compensa con una tasa de refresco de 90 Hz y un brillo máximo de 1.000 nits, algo poco habitual en móviles de este rango. Sin pasar por alto que está protegida por Gorilla Glass 3 para evitar posibles sustos.
Por dentro, monta un procesador MediaTek Helio G81 Extreme que está pensado para llevar a cabo las típicas tareas diarias sin demasiadas complicaciones, además de que se acompaña de 4 GB de RAM que podemos expandir virtualmente y un almacenamiento de 64 GB que no supone ningún problema, ya que este terminal admite tarjetas microSD. Y lo más importante, llega funcionando con Android 15 de fábrica y seguirá recibiendo actualizaciones.
En cuanto al apartado de fotografía, en la parte trasera nos encontramos con una cámara principal de 50 MP que se complementa con un sensor de parpadeo para eliminar el efecto de parpadeo que puede aparecer al grabar vídeos en zonas con una iluminación artificial, una tecnología Quad Pixel y modo retrato con IA. Mientras que su cámara frontal de 8 MP se defiende para hacer algún que otro selfie.
Para rematar, hablaremos de uno de los puntos más fuertes de este y del resto de móviles de Motorola, que es su autonomía. Lleva instalada una batería de 5.200 mAh que aguanta más de dos días de uso y admite carga rápida de 18 W. En resumen, es un teléfono sencillo, completo y con detalles que lo hacen brillar dentro de la gama económica, más ahora que tiene un precio que inmejorable.
