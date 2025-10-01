Rendimiento y resistencia: este equipo ASUS con Intel Core i5 y 1 TB de SSD es el portátil que buscas

Aunque las Ofertas Prime están a la vuelta de la esquina, te recordamos que tendrán lugar los días 7 y 8 de octubre, tenemos que hablar del ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ2233W, un equipo que tiene un 21 % de descuento por tiempo limitado. Si no puedes esperar y necesitas comprar un portátil lo antes posible, este es un acierto, ya sea para trabajar o estudiar.

Cabe destacar que este portátil viene con Windows 11 Home preinstalado, por lo que, si finalmente compras el ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ2233W, no tendrás que instalar por tu cuenta el sistema operativo de Microsoft y tampoco comprar la licencia OEM. Pero vayamos a lo que para muchos es lo más importante, el precio de este equipo. Actualmente está disponible en Amazon por 549 euros. Cuando no está en oferta cuesta 699 euros, así que el ahorro es significativo.

Ahorra 150 euros comprando el ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ2233W en Amazon

Este portátil tiene un teclado de tamaño completo ASUS

El ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ2233W es un portátil que no está nada mal. En su interior encontramos el procesador Intel Core i5-1334U de 10 núcleos, lo que garantiza un rendimiento solvente. Este procesador no solo puede con las tareas del día a día como la navegación web y la edición de documentos, sino que también ofrece la potencia necesaria para trabajar con varios programas abiertos.

Pero su buen rendimiento no solo es cosa del procesador, también de los 16 GB de RAM, que junto al SSD M.2 NVMe de 1 TB, hacen que todo se mueva de forma rápida y fluida. Por lo tanto, en este sentido no tendrás ningún problema. De hecho, cuenta con el doble de almacenamiento que otros equipos en el mismo rango de precio.

ASUS también ha pensado en la movilidad y la durabilidad. A pesar de su diseño moderno y ligero, el ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ2233W presume de cumplir con el estricto estándar militar estadounidense US MIL-STD-810H. Esto no quiere decir que no tengas que ser precavido, pero nunca está de más saber que el portátil está diseñado para soportar las exigencias del uso diario.

Además de todo lo que acabamos de comentar hay que sumar una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas, que ofrece una buena calidad de imagen. Ahora bien, no tiene un nivel de brillo muy alto, por lo que no esperes que se vea perfectamente bajo la luz del sol. A fin de cuentas, estamos hablando de un portátil de gama de entrada, por lo que no sería justo pedirle lo mismo que a un modelo de gama media o alta.

Teniendo en cuenta sus especificaciones y el precio actual, el ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ2233W es, sin duda, un portátil que vale la pena comprar. Aprovecha que se puede conseguir por 549 euros y no lo dejes escapar. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.