RTX 4050 y AMD Ryzen 7: este portátil tiene todo lo que necesitas y nunca antes ha estado tan barato

Lejos quedaron aquellos años donde un portátil gaming era muy caro. Si buscas un equipo versátil que no solo sirva para jugar, sino también para trabajar, y tienes un presupuesto muy ajustado, el Acer Nitro V 15 ANV15-41-R0ZK es perfecto para ti. Además, tiene reseñas mayormente positivas en Amazon, de ahí que tenga una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5.

Si bien este portátil tiene un precio recomendado de 899 euros, lo puedes encontrar por 672,69 euros en Amazon. Es el mínimo histórico, razón de más para comprarlo. Sin duda, es de los mejores portátiles gaming baratos disponibles actualmente. Eso sí, estamos hablando de una oferta por tiempo limitado, por lo que sea mejor que no te lo pienses mucho.

Hazte con el Acer Nitro V 15 ANV15-41-R0ZK al mejor precio en Amazon

Este portátil es bastante fino para ser gaming Acer

Por sus características, si te haces con este portátil podrás jugar a juegos como Gears of Wars Reloaded, Indiana Jones y el Gran Círculo, Hollow Knight: Silksong o Borderlands 4, por poner algunos ejemplos. Ahora bien, en los títulos más exigentes tendrás que bajar la calidad gráfica o usar DLSS/FSR para mejorar el rendimiento. En este sentido es un equipo que da la talla al tener un procesador AMD Ryzen 7 7735HS y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4050.

La pantalla tampoco decepciona y está a la altura de lo esperado. Tiene un panel IPS Full HD de 15,6 pulgadas con una frecuencia de actualización de 165 Hz. Los ángulos de visión son buenos y los colores vibrantes, pero sin llegar a estar saturados. A todo esto hay que sumar 16 GB de RAM DDR5 y un SSD PCIe 4.0 de 512 GB. Con todos estos datos sobre la mesa, no hace falta decir tiene potencia de sobra para trabajar editando documentos, crear presentaciones, editar fotos y mucho más.

Otro de los puntos fuertes de este portátil es la conectividad. Cuenta con tres puertos USB 3.2 tipo A, un USB tipo C, un HDMI, un puerto Ethernet, una toma para auriculares, Bluetooth y Wi-Fi. ¿Y qué pasa con el sistema operativo? Si compras este equipo, tendrás que instalar Windows 11 por tu cuenta o en su defecto una distro GNU/Linux.

Aprovecha esta oferta de Amazon y llévate el Acer Nitro V 15 ANV15-41-R0ZK por 672,69 euros, no te arrepentirás. Al estar tan barato, podríamos decir que no tiene competencia. Por último, cabe mencionar que al momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

