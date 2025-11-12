Ryzen 5 y AMD Radeon 760M: este mini PC supera a los modelos de gama baja y tiene un precio similar

Para un uso básico, un mini PC de gama de entrada con un procesador Intel Core N150 y 8 o 16 GB de RAM es más que suficiente. Ahora bien, puede quedarse corto a la hora de trabajar con varios programas abiertos, en este escenario suele caer el rendimiento. Pues bien, por no mucho más dinero puedes hacerte con un equipo bastante más potente, y más concretamente con uno que lleve un AMD Ryzen 5, por ejemplo, el FIREBAT F1. Dicho mini PC tiene un precio irresistible en el 11.11 de AliExpress.

Gracias a esta oferta de AliExpress puedes hacerte con el FIREBAT F1 a un precio similar al que tiene un mini PC de gama baja. Cabe mencionar su precio precio recomendado es de 379,99 euros, pero lo puedes conseguir por 216,03 en AliExpress, siempre y cuando hagas uso del cupón descuento de 40 euros. Por cierto, hay cuatro cupones y puede que no todos estén activos, así que te recomendados que los pruebes todos: ESAE40, CLONESES40, CHOLLOCOES40 Y KODIES40. Este chollo finaliza el 19 de noviembre a las 23:59 horas.

Llévate el FIREBAT F1 al mejor precio en AliExpress

Más allá del precio, este mini PC no está nada mal en cuanto a hardware. De hecho, por sus características, también es válido para jugar, aunque como es lógico en los juegos más exigentes hay que bajar la calidad gráfica al mínimo y activar alguna tecnología de escalado como FSR o XeSS. Para ofimática, consumir contenido multimedia y edición de imágenes con Affinity Photo o Photoshop (no a nivel profesional), ofrece un rendimiento excepcional.

Por menos de 220 euros te llevas un mini PC con un AMD Ryzen 5 7640HS, una GPU integrada AMD Radeon 760M, 16 GB de RAM (admite hasta 64 GB) y 512 GB de SSD. La capacidad de almacenamiento se puede ampliar añadiendo un segundo SSD o sustituyendo el que viene de serie. Tampoco decepciona en lo que respecta a conectividad: x6 USB 3.2 tipo A Gen1, x1 USB tipo C, x1 toma de audio combinada para micrófono y altavoces, x1 HDMI 2.1, x1 DisplayPort, x1 2.5G Ethernet, Wi-Fi 6 y Bluetooth.

Si bien hay muchos mini PCs por menos de 220 euros, casi todos llevan un Intel N150 o inferior, así que el FIREBAT F1 es una mejor opción ya que está muy por encima cuando hablamos de rendimiento. Llegados a este punto, no podemos hacer otra cosa más que recomendarlo. Aprovecha el doble descuento y hazte con él antes de que termine la promo del 11.11.

