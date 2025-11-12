Mini PC barato
Ryzen 5 y AMD Radeon 760M: este mini PC supera a los modelos de gama baja y tiene un precio similar
Aprovecha este chollo de AliExpress y hazte con el FIREBAT F1 a precio de derribo. Se trata de un mini PC que te sorprenderá por su rendimiento. Además, incluye Windows 11
Para un uso básico, un mini PC de gama de entrada con un procesador Intel Core N150 y 8 o 16 GB de RAM es más que suficiente. Ahora bien, puede quedarse corto a la hora de trabajar con varios programas abiertos, en este escenario suele caer el rendimiento. Pues bien, por no mucho más dinero puedes hacerte con un equipo bastante más potente, y más concretamente con uno que lleve un AMD Ryzen 5, por ejemplo, el FIREBAT F1. Dicho mini PC tiene un precio irresistible en el 11.11 de AliExpress.
Gracias a esta oferta de AliExpress puedes hacerte con el FIREBAT F1 a un precio similar al que tiene un mini PC de gama baja. Cabe mencionar su precio precio recomendado es de 379,99 euros, pero lo puedes conseguir por 216,03 en AliExpress, siempre y cuando hagas uso del cupón descuento de 40 euros. Por cierto, hay cuatro cupones y puede que no todos estén activos, así que te recomendados que los pruebes todos: ESAE40, CLONESES40, CHOLLOCOES40 Y KODIES40. Este chollo finaliza el 19 de noviembre a las 23:59 horas.
Llévate el FIREBAT F1 al mejor precio en AliExpress
Más allá del precio, este mini PC no está nada mal en cuanto a hardware. De hecho, por sus características, también es válido para jugar, aunque como es lógico en los juegos más exigentes hay que bajar la calidad gráfica al mínimo y activar alguna tecnología de escalado como FSR o XeSS. Para ofimática, consumir contenido multimedia y edición de imágenes con Affinity Photo o Photoshop (no a nivel profesional), ofrece un rendimiento excepcional.
Por menos de 220 euros te llevas un mini PC con un AMD Ryzen 5 7640HS, una GPU integrada AMD Radeon 760M, 16 GB de RAM (admite hasta 64 GB) y 512 GB de SSD. La capacidad de almacenamiento se puede ampliar añadiendo un segundo SSD o sustituyendo el que viene de serie. Tampoco decepciona en lo que respecta a conectividad: x6 USB 3.2 tipo A Gen1, x1 USB tipo C, x1 toma de audio combinada para micrófono y altavoces, x1 HDMI 2.1, x1 DisplayPort, x1 2.5G Ethernet, Wi-Fi 6 y Bluetooth.
Si bien hay muchos mini PCs por menos de 220 euros, casi todos llevan un Intel N150 o inferior, así que el FIREBAT F1 es una mejor opción ya que está muy por encima cuando hablamos de rendimiento. Llegados a este punto, no podemos hacer otra cosa más que recomendarlo. Aprovecha el doble descuento y hazte con él antes de que termine la promo del 11.11.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
