Ya sea para ti o para regalar, con este aspirador Xiaomi acertarás seguro, y lo mejor es su precio

Dentro del competitivo mercado de los robots aspiradores, Xiaomi ha vuelto a demostrar por qué es una referencia en relación calidad-precio con el lanzamiento del Xiaomi Robot Vacuum S40C. Estamos hablando de un robot aspirador 2 en 1 que ya de por sí tiene un precio muy competitivo, pero que ahora, gracias a la oferta de Amazon, puede ser tuyo por menos de 150 euros.

El Xiaomi Robot Vacuum S40C cuesta 189,99 euros cuando no está en oferta, pero lo puedes comprar por 149,99 euros en Amazon o por 159,99 euros en la web de Xiaomi. Estamos hablando de un 21 % de descuento, lo que supone un ahorro de 40 euros. Por cierto, nunca antes ha estado tan barato. A todo esto, decir que tiene más de 2.300 valoraciones, una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5 y el mes pasado se vendieron más de 500 unidades.

Ahorra 40 euros comprando el Xiaomi Robot Vacuum S40C en Amazon

Este robot aspirador lo puedes controlar desde tu móvil Xiaomi

Una de las grandes razones para comprar este robot aspirador es su capacidad de realizar una limpieza profunda, y aquí tiene mucho que ver su potencia de succión de 5.000 Pa. No solo atrapa el polvo y las migas que haya en el suelo, sino también el pelo de las mascotas. Además, tiene cuatro niveles de potencia que permiten desde una limpieza silenciosa hasta un aspirado intenso en alfombras o rincones difíciles. A esto hay que sumar su sistema de navegación láser LDS que analiza el entorno con precisión.

Al contrario que otros robots aspiradores, este también friega. Es más, el control inteligente de agua es uno de sus puntos fuertes, ya que el depósito cuenta con tres niveles ajustables. Esto quiere decir que permite regular la humedad para no dañar suelos delicados como la madera o aplicar más agua en azulejos. Además, la distribución es uniforme y sin fugas, garantizando un acabado profesional. En cuanto a los depósitos, tiene dos: uno para el polvo de 520 ml y otro para el agua de 260 ml.

Siendo un producto de Xiaomi no podría faltar la integración total con el ecosistema de la marca. A través de la aplicación Xiaomi Home, lo puedes controlar desde tu smartphone. Estés donde estés, puedes iniciar la limpieza, configurar funciones personalizadas y monitorear el progreso de manera sencilla e intuitiva.

A su precio actual, 149,99 euros en Amazon, este robot aspirador destaca como uno de los mejores de su categoría que puedes comprar. Así que, no lo dudes más y aprovecha esta oferta del Black Friday para hacerte con el Xiaomi Robot Vacuum S40C por menos de su precio habitual.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.