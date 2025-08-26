Snapdragon 8 Elite, batería de 6.500 mAh y diseño espacial: el realme lo tiene todo por menos de lo que esperas

Cada año, la gama alta se reinventa. Los fabricantes ponen toda la carne en el asador para marcar un antes y un después en potencia, fotografía y diseño. Sin embargo, pocas veces un smartphone consigue lo que este realme: sorprender en todos los aspectos, desde su estética casi cósmica hasta su interior, cargado de tecnología de última generación.

El realme GT 7 Pro no se limita a ser un "flagship killer", ese término que queda tan bien en los titulares. Más bien redefine el concepto. No solo quiere plantar cara a los gigantes, sino que pretende ofrecer una experiencia aspiracional por un precio más ajustado que el de sus principales competidores, especialmente ahora que lo podemos comprar de oferta en AliExpress.

Forma parte de la campaña Vuelta al Cole, que lo deja en 538 euros. Son 460 euros de descuento ya que esta versión tiene un precio oficial de 999,99 euros. Esto es algo que hemos podido comprobar en la tienda de realme. También está rebajado en otras tiendas, como en MediaMarkt a 816 euros o en Amazon a 699,99 euros. Pero ninguna de estas tiendas hace sombra a AliExpress, donde podemos conseguir el mejor precio del mercado.

realme GT 7 Pro: ahora que lo conoces, no querrás otro móvil

La verdad que es un móvil que entra por los ojos, especialmente en la versión naranja. Su construcción es robusta, con los bordes rectos, y transmite solidez pero sin renunciar a la comodidad en la mano. El módulo de cámaras se integra perfectamente en la parte trasera con un estilo futurista y, al tener certificación IP69 garantiza resistencia frente al polvo y el agua, tanto a inmersiones como a chorros de agua a presión. Es un móvil hecho para durar y para acompañarte durante años, aunque no seas especialmente cuidadoso con él.

Uno de sus puntos fuertes está en su pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas. Su brillo máximo de 6500 nits lo convierte en uno de los paneles más luminosos del mercado. Así que, incluso en estos días de verano y bajo el sol directo, podrás apreciar el contenido con claridad, sin necesidad de hacer sombra con la mano o de forzar la vista. Ofrece una resolución 1,5K para dar un extra de nitidez, y una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz que hace que cada gesto sea fluido, ya sea al navegar, jugar, desplazarse por redes sociales...

El cerebro de este dispositivo es el Snapdragon 8 Elite. Es un procesador que se sitúa en la cima de Android en cuanto a potencia y eficiencia. En la práctica, todo se mueve con una suavidad absoluta, desde abrir varias apps a la vez hasta exprimir juegos exigentes. Y esta versión con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, asegura rapidez tanto en la lectura como en la escritura, pudiendo enfrentarse a cualquier tipo de demanda, por exigente que sea. Es uno de esos smartphones que sabes que no se quedará corto, ni ahora ni en los próximos años.

Cuando analizamos el realme GT 7 Pro prestamos especial atención a su cámara, a sabiendas de que la fotografía es el gran campo de batalla de la gama alta. Pudimos ver que su sensor principal lleva la firma de Sony y que viene con 50 megapíxeles y estabilización óptica de imagen, siendo capaz de ofrecer fotos detalladas incluso en situaciones de poca luz. Pero, para mí, la joya de esta corona es su teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con zoom óptico 3x. Este componente abre la puerta a los retratos de gran calidad y a la posibilidad de realizar capturas desde lejos sin perder definición. También le acompaña un ultra gran angular de 8 megapíxeles, pensado para paisajes y fotografías más anchas.

Otro de los puntos que más sorprende en este móvil es su batería. Con sus 6.500 mAh supera en capacidad a muchos de sus competidores. Y esto, en un uso real, se traduce en dos días de autonomía, pudiendo incluso superarla si no estás todo el día pegado al móvil. Pero lo mejor llega con su carga rápida de 120 W que nos devuelve una carga completa en menos de 40 minutos. Una auténtica declaración de intenciones de realme, que ahora podemos conseguir muy por debajo de su precio.

