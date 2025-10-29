No son los AirPods de Apple, pero estos auriculares Sennheiser están a la altura y son más baratos

Unos buenos auriculares inalámbricos de gama alta puede hacer que la experiencia a la hora de escuchar música cambie por completo y sea mucho más inmersiva, por eso es muy importante elegir bien. Aquí entran en juego los Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4, que cuentan con más de 1.800 valoraciones en Amazon y una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5. Pues bien, en el momento de escribir estas líneas tienen un 22 % de descuento por tiempo limitado.

Si no quieres jugártela comprando tus nuevos auriculares, los Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 son una apuesta segura. Tienen un precio recomendado de 279,90 euros, pero los puedes encontrar en Amazon por 219,14 euros (color blanco), mientras que en la web de Sennheiser, donde también están en oferta, cuestan 249,90 euros (antes 299,90 euros). Dicho esto, es momento de explorar sus características para ver qué ofrecen.

Unos auriculares de gama alta con audio sin pérdida

Estos auriculares tienen un sistema de transductores con TrueResponse, una tecnología que Sennheiser ha perfeccionado para ofrecer un sonido de alta fidelidad con graves profundos y contundentes, así como medios y agudos equilibrados. El resultado es increíble y te dejará sin palabras. A esto se suma la cancelación activa de ruido inteligente, que se adapta automáticamente al entorno.

La comodidad es un punto crucial, y aquí tampoco decepcionan. Llevan unas almohadillas de silicona suave que se ajustan de manera natural al oído. Y como cada usuario tiene su propio gusto, Sennheiser ofrece varias formas de personalizar el sonido: desde un ecualizador adaptativo de 5 bandas hasta pruebas guiadas que crean un perfil auditivo personalizado, pasando por modos preestablecidos y funciones avanzadas como las zonas de sonido.

Por otra parte, la autonomía también desempeña un papel fundamental en la experiencia. Con hasta 30 horas de reproducción, estos auriculares están preparados para acompañarte todo el día. Además, la carga inalámbrica rápida Qi permite disfrutar de una hora de uso con tan solo 8 minutos de carga.

Aprovecha la oferta de Amazon y llévate los Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 por menos de 220 euros. Estos auriculares no tienen nada que envidiar a los modelos de la competencia, y ahora que están más baratos, es un buen momento para comprarlos.

