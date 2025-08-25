Switch 2 con Mario Kart World y 90 euros de descuento: la oferta que estabas esperando

Muchas veces, cambiar a una nueva consola no es solo una cuestión de potencia, sino de evolución en cuanto a la forma que tenemos de jugar. Nintendo lo sabe y, por eso, con la Switch 2 ha llevado el concepto de híbrido familiar al siguiente nivel. Además, junto al juego Mario Kart Word redondea la experiencia con una propuesta irresistible, especialmente ahora que está de oferta en AliExpress.

Aunque probablemente ya lo sepas, te recuerdo que este pack tiene un precio oficial de 509,99 euros. Se trata del precio que verás en algunas de las tiendas más populares, como la propia tienda de Nintendo, Amazon o El Corte Inglés. Pero ahora la podemos comprar rebajada en AliExpress, donde bajará a los 418,99 euros si utilizamos el cupón BSES90 que aplicará un descuento de 90 euros. Para que lo veas, te muestro cómo ha quedado mi cesta:

Si andas detrás de ella, sabrás que no es fácil encontrar de oferta este pack, así que lo más inteligente será aprovechar antes de que se vuelva a agotar, como sucedió la semana pasada. Y, por si quieres hacer más compras por tu cuenta, te dejo aquí otros cupones que siguen disponibles y que podrás aplicar en esta sección de artículos de la Vuelta al Cole de AliExpress:

BSES95 : 95 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros

: 95 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros BSES90 : 90 euros de descuento por compras iguales o superiores a 499 euros

: 90 euros de descuento por compras iguales o superiores a 499 euros BSES75 : 75 euros de descuento por compras iguales o superiores a 399 euros

: 75 euros de descuento por compras iguales o superiores a 399 euros A4AESBS45 : 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 269 euros

: 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 269 euros BSES28 : 28 euros de descuento por compras iguales o superiores a 179 euros

: 28 euros de descuento por compras iguales o superiores a 179 euros A4AESBS15 : 15 euros de descuento por compras iguales o superiores a 99 euros

: 15 euros de descuento por compras iguales o superiores a 99 euros A4AESBS10 : 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 69 euros

: 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 69 euros A4AESBS05: 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 30 euros

Nintendo Switch 2: la nueva era del juego híbrido

Esta versión trae mejoras importantes con respecto a la Switch original. La primera, y la más visible, es su pantalla de 7,9 pulgadas. Se trata de un panel LCD táctil con una resolución de 1080p y con una tasa de refresco de 120 Hz. Esta consola se sigue adaptando perfectamente a los tres modos de juego: el modo televisión, el modo sobremesa y el modo portátil.

Ahora incorpora una memoria RAM de 12 GB, una mejora que triplica la capacidad original. Además, el almacenamiento interno es de 256 GB, para que tengas más espacio para tus juegos, y es ampliable hasta 2 TB a través de tarjeta microSD. Sus Joy-Con 2 también han mejorado al incorporar sensores ópticos, botones superiores mejorados y un modo ratón.

Y el Mario Kart World supone un avance en esta mítica saga de Nintendo. Ahora existe un mundo abierto como pista de carreras, permite tener hasta 24 jugadores simultáneos, hay nuevos modos... Es una forma de sacarle todavía más partido a uno de los juegos más divertidos de la historia que, además, es exclusivo para esta consola.

Si la has estado siguiendo desde que salió a la venta, sabrás que no es nada fácil encontrarla rebajada. Por eso, ahora que tiene 90 euros de descuento es una gran oportunidad para hacerse con ella. Si venías de la Switch original, verás que las mejoras son significativas en el día a día. Y, si nunca has tenido una Switch, descubrirás una nueva manera de jugar: híbrida, potente, fluida, social...

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.