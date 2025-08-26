La tablet barata de HONOR que sorprende por su diseño premium y su enorme batería

Las tablets de gama media han dejado de ser un simple “plan B” para convertirse en protagonistas de la vida digital de infinidad de hogares. Cada vez más usuarios buscan un dispositivo que combine una pantalla grande para estudiar o trabajar, una batería generosa para aguantar maratones de series y un precio ajustado que no nos obligue a prescindir de otros caprichos durante este verano.

Parece que HONOR lo sabe, y por eso ha diseñado la HONOR Pad X8a, un modelo que ahora podemos comprar rebajado en AliExpress. Está pensado para cubrir las necesidades del día a día sin renunciar a un toque premium en su diseño. Si utilizas el cupón A4AESBS15 en el momento de hacer tu compra te la podrás llevar a casa por 87 euros, tal y como puedes ver en esta captura de pantalla:

Esta tablet forma parte de la campaña de la Vuelta al Cole de AliExpress de la que te he estado hablando durante las últimas semanas. Así que probablemente sepas que hay más cupones disponibles que podrás utilizar en tus compras, y los que siguen activos son los siguientes:

BSES95 : 95 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros

: 95 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros BSES90 : 90 euros de descuento por compras iguales o superiores a 499 euros

: 90 euros de descuento por compras iguales o superiores a 499 euros BSES75 : 75 euros de descuento por compras iguales o superiores a 399 euros

: 75 euros de descuento por compras iguales o superiores a 399 euros A4AESBS45 : 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 269 euros

: 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 269 euros BSES28 : 28 euros de descuento por compras iguales o superiores a 179 euros

: 28 euros de descuento por compras iguales o superiores a 179 euros A4AESBS15 : 15 euros de descuento por compras iguales o superiores a 99 euros

: 15 euros de descuento por compras iguales o superiores a 99 euros A4AESBS10 : 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 69 euros

: 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 69 euros A4AESBS05: 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 30 euros

Ten en cuenta que esta tablet tiene un precio oficial de 169 euros, y eso es algo que hemos podido comprobar en la web de HONOR. Es verdad que ahora está rebajada en varias tiendas, como en El Corte Inglés y Amazon, donde se queda a 129 euros. También en MediaMarkt baja hasta los 98 euros, que no es un mal precio pero no alcanza los 82 euros de descuento que nos ofrece AliExpress, donde nos envían esta tablet desde Francia para no tener que preocuparnos por temas de aduanas ni otras complicaciones.

HONOR Pad X8a: una tablet asequible para acompañarte en el día a día

Quizá lo primero que llame la atención de la Pad X8a es su cuerpo metálico delgado y ligero, propio de tablets más caras. Tiene apenas 7,55 mm de grosor y un peso que ronda los 495 gramos, así que es una tablet cómoda para sostener, incluso durante sesiones largas. Además, la disposición de los botones es cómoda e intuitiva, estando todo al alcance de la mano.

La protagonista de esta tablet es su pantalla de 11 pulgadas con resolución Full HD+. Se trata de un panel tipo IPS que ofrece colores vivos y una buena definición, con una tasa de refresco de 90 Hz que aporta una fluidez extra no solo en los desplazamientos, también en las animaciones o en la navegación web. El brillo máximo está en 400 nits, que será suficiente para interiores e incluso para exteriores con sombra, si bien es cierto que podría quedarse algo corto bajo luz solar directa. Pero sí marca la diferencia su certificación contra la luz azul, que garantiza una menor fatiga ocular en usos prolongados.

La HONOR Pad X8a monta un Snapdragon 680, un procesador que destaca por su eficiencia energética. Viene acompañado por 4 GB de RAM y por 128 GB de almacenamiento interno. Esto quiere decir que, en el día a día, tendrás una tablet que se mueve con fluidez en la navegación, el uso de redes sociales, edición de documentos y consumo de contenido en streaming a través de aplicaciones como Netflix o YouTube.

Precisamente para consumir contenido multimedia agradecerás sus 4 altavoces que ofrecen un sonido estéreo para que puedas ver tus series, clases online o asistir a videollamadas. Y a esto le podemos añadir una batería de 8.300 mAh con la que podremos conseguir hasta 14 horas de reproducción de vídeo. Sin duda, es un claro ejemplo de que la gama media puede ser equilibrada y práctica, y con el descuento que tiene ahora se convierte en una de las principales recomendaciones por debajo de los 100 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.