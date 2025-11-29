La tele que convierte tu salón en cine: 85 pulgadas, Neo QLED, IA integrada y 2.000 euros de descuento

Hay pantallas grandes y hay pantallas que lo cambian todo cuando las enciendes, las que montan las teles que convierten una tarde cualquiera en una experiencia distinta. Eso ocurre cuando buscas más que ver series y quieres sentirlas de otra manera, vivir todo lo que ves. Y eso es algo que puede ocurrir de la mano de fabricantes como Samsung, que nunca se conforman.

Está claro que el modelo Samsung QN1ED de 85 pulgadas no es para todos los hogares. Sin ir más lejos, en mi salón no cabría. Es para quienes quieren transformar el espacio y tienen un salón amplio donde darle el sitio que se merece. Inicialmente costaba 3299 euros pero ahora está disponible por 1299 euros. Es un descuento de 2000 euros, que me parece una barbaridad. Así que vamos a aprovechar antes de que Samsung se arrepienta de esta bajada.

Samsung QN1ED de 85 pulgadas: la imagen que se merece un salón grande

Al encender esta QN1ED no solo impresionan sus 85 pulgadas, un tamaño realmente considerable. También lo hace su panel Neo QLED con retroiluminación Mini-LED, una tecnología que combina precisión, brillo y contraste. Gracias a esos miles de mini-LED ocultos tras la pantalla, y que están controlados con precisión milimétrica, los negros son profundos, las luces destacan y las escenas complejas mantienen su riqueza visual.

La resolución 4K asegura que los detalles finos se vean con claridad y su procesador es capaz de escalar contenidos que no estén grabados en 4K. Es un panel que alcanza una frecuencia de refresco de 144 Hz, lo que significa un movimiento fluido y sin tirones, ideal para videojuegos, deportes o escenas de acción. Precisamente esa fluidez, unida a la nitidez del panel y al contraste del Mini-LED, aporta más inmersión a cada imagen.

Este televisor corre bajo el sistema Tizen Smart TV, que tiene compatibilidad total con todas las plataformas de streaming: Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video... Y el procesador que nombraba antes utiliza IA para corregir el color, mejorar la calidad de las escenas y adaptar la imagen y el sonido en función no solo de los que estés reproduciendo, también de dónde lo estés haciendo.

Con una pantalla de este tamaño, lo habitual es que el televisor sea voluminoso, pesado y difícil de integrar. Pero Samsung ha trabajado su diseño y por eso el QN1EF recurre a un perfil relativamente fino, a un marco discreto y a una peana moderada. El objetivo es que la pantalla llene por lo que muestra, no por lo que ocupa.

El sistema de audio suele ser el gran reto en una tele tan grande como esta. Este QN1EF no intenta imitar un sistema de cine en casa, pero sí crea la sensación de un espacio sonoro amplio y lleno, donde cada elemento encuentra su sitio. Se nota la claridad en las voces y el espaciado, porque Samsung se esfuerza en extender el sonido más allá del propio chasis. No es que el audio envuelva como al utilizar la barra de sonido Samsung HW-S811GD, pero sí consigue una escena más abierta, con una separación clara entre elementos. Tiene mucho que ver que utilice un procesamiento avanzado para analizar cada contenido y adaptarlo.

Que un televisor de 85 pulgadas QLED, Mini-LED, 4K y con IA integrada baje de 3.299 a 1.299 euros no es solo una rebaja, es una oportunidad. Una de esas que rara vez ocurren. Si tienes espacio y ganas de cine en casa puede ser de las mejores opciones que encuentres en este Black Friday. Y además con el respaldo de Samsung, un fabricante que recomendaría con los ojos cerrados.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.