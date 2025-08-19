¿Teletrabajo, estudio o series? Este portátil cumple por mucho menos de lo que imaginas

Sé que durante esta semana te estoy bombardeando con ofertas de esta campaña de AliExpress y siento ser tan clara, pero lo cierto es que voy a seguir haciéndolo. En ella hay ofertas increíbles, de esas que son difíciles de encontrar el resto del año, y por eso voy a seguir haciéndome eco de ellas. Así que si estás pensando en cambiar de móvil, darte un capricho en forma de videoconsola o regalarte una tablet, es un momento perfecto para hacerlo.

Pero hoy vengo a hablarte de un portátil sencillo que te permitirá escribir, editar documentos, conectarte en remoto, disfrutar de series o música... Me refiero al TECLAST F16Pro, un dispositivo que equilibra especificaciones y precio, especialmente ahora que está de oferta en AliExpress. A pesar de que tiene un precio oficial de 349,99 euros, nos lo podemos llevar a casa por 130 euros si aplicamos el cupón A4AESBS25 en el momento de hacer nuestra compra. Y no es el único que podrás usar, todos estos cupones también están disponibles en estos artículos de AliExpress:

A4AESBS100 : 100 euros de descuento por compras superiores a 500 euros

: 100 euros de descuento por compras superiores a 500 euros A4AESBS60 : 60 euros de descuento por compras superiores a 429 euros

: 60 euros de descuento por compras superiores a 429 euros A4AESBS55 : 55 euros de descuento por compras superiores a 349 euros

: 55 euros de descuento por compras superiores a 349 euros A4AESBS45 : 45 euros de descuento por compras superiores a 269 euros

: 45 euros de descuento por compras superiores a 269 euros A4AESBS35 : 35 euros de descuento por compras superiores a 199 euros

: 35 euros de descuento por compras superiores a 199 euros A4AESBS25 : 25 euros de descuento por compras superiores a 139 euros

: 25 euros de descuento por compras superiores a 139 euros A4AESBS15 : 15 euros de descuento por compras superiores a 99 euros

: 15 euros de descuento por compras superiores a 99 euros A4AESBS10 : 10 euros de descuento por compras superiores a 69 euros

: 10 euros de descuento por compras superiores a 69 euros A4AESBS05 : 5 euros de descuento por compras superiores a 30 euros

: 5 euros de descuento por compras superiores a 30 euros A4AESBS03 : 3 euros de descuento por compras superiores a 15 euros

: 3 euros de descuento por compras superiores a 15 euros A4AESBS02: 2 euros de descuento por compras superiores a 10 euros

TECLAST F16Pro: un portátil delgado y ligero para el uso diaro

Esta vez TECLAST ha apostado por un diseño estilizado al haber fabricado este portátil con un cuerpo metálico que le otorga cierto acabado premium y la sensación de encontrarnos ante un ordenador que realmente debería habernos costado más. Es una buena opción para quien necesite portabilidad pero no quiera renunciar a un panel grande y cómodo. Además, cuenta con un teclado de tamaño completo, con las teclas bien distribuidas para poder llevar a cabo un recorrido cómodo que facilita la escritura.

La pantalla es uno de los puntos fuertes del F16Pro. Se trata de un panel IPS de 15,6 pulgadas que ofrece una resolución Full HD. En ella veremos colores nítidos, un buen nivel de contraste y tendremos unos ángulos de visión amplios. Al tener los marcos tan delgados, la experiencia visual es más inmersiva, y el formato se aprovecha tanto para productividad como para el ocio.

En su interior apuesta por un procesador Intel Celeron que viene acompañado de una tarjeta gráfica integrada Intel UHD 600. Es verdad que no es un chip de altas prestaciones, pero sí está optimizado para ofimática, videollamadas o navegación en multitarea. Su verdadera ventaja está en sus 16 GB de RAM que te permitirán abrir varios programas a la vez sin ralentizaciones, y en su SSD de 512 GB, que nos asegura un arranque rápido del sistema.

El TECLAST F16Pro integra WiFi 5 y bluetooth para garantizar conexiones estables que te permitan trabajar online con soltura o enlazar periféricos sin cables. Es evidente que no es una bestia en términos de potencia, pero es que hablamos de un equipo pensado para un perfil de usuario que busca un buen equilibrio entre precio y prestaciones. De ahí que responda con fluidez ante tareas de ofimática, navegación o entretenimiento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.