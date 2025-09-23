Tener un iPad ya no es un lujo: esta tablet de Apple ideal para cualquier uso vuelve a estar más barata

Este año está siendo redondo para Apple. No solo ha sorprendido con nuevos lanzamientos, sino que también ha renovado muchos de sus productos. Y es que, si nos centramos en sus tablets, nos encontramos con el iPad de 11ª generación, un modelo que llevábamos tiempo pidiendo a gritos y que llegó hace unos meses al mercado para seguir siendo una propuesta muy sólida, además de que ahora podemos con una muy buena oferta.

Esta tablet de Apple tiene un precio recomendado de 399 euros que ya de por sí la hace bastante accesible, pero, para mejorar la propuesta, ahora gracias a un pequeño descuento de 34 euros podemos añadirla a nuestra cesta de la compra por unos 365 euros en Amazon, que es donde más barata está, aunque en MediaMarkt está rebajada por un precio cercano de 369 euros.

Compra el nuevo iPad de 11ª generación al mejor precio

iPad de 11ª generación (2025) Apple

El nuevo iPad de 11ª generación (2025) no solo es la tablet más económica del catálogo actual de Apple, sino que también es la mejor opción del mercado por su rango de precios. Es cierto que se le echan en falta las nuevas funciones de Apple Intelligence, pero, a pesar de eso, sigue siendo un modelo todoterreno que cumple tanto en productividad como en entretenimiento.

A nivel de diseño repite la misma fórmula de la anterior generación: carcasa de aluminio reciclado, bordes rectos y Touch ID en el botón superior. Pero no solo se mantiene fiel en este apartado, pues también seguimos teniendo una pantalla Liquid Retina LCD de 10,9 pulgadas con una cubierta oleófuga antihuellas, la cual nos brinda una resolución de 2.360 x 1.640 píxeles, una tasa de refresco nativa de 60 Hz, un brillo máximo de 500 nits, tecnología True Tone y unos colores muy vivos para disfrutar a lo grande a la hora de ver contenido multimedia. De esta forma, Apple nos demuestra que, cuando las cosas están bien, a veces es mejor no tocar nada.

Eso sí, los verdaderos cambios están en su interior, pues ahora viene impulsada por un chip A16 Bionic que nos garantiza un rendimiento excelente en todo momento, incluso al dividir la pantalla para usar varias aplicaciones de manera simultánea. Asimismo, se complementa con una memoria RAM de 6 GB y un almacenamiento de 128 GB en su versión más básica, dejando así completamente en el olvido los cuestionados 64 GB que tenía el iPad de 10ª generación y, lo mejor de todo, sin subir el precio.

También incorpora unos altavoces estéreo en horizontal con soporte para Dolby Atmos, una cámara trasera de 12 MP con grabación en 4K, una cámara frontal de 12 MP colocada en el lateral para videollamadas más naturales y es compatible con varios Apple Pencil para que podamos tomar notas o dibujar con una precisión increíble.

Y llegados a este punto nos queda mencionar que sí, obviamente este modelo funciona ya con iPadOS 26, el nuevo sistema de operativo que trae muchas novedades, yse seguirá actualizando durante muchos años más. Mientras que, si nos centramos en su apartado de autonomía, tenemos una batería de 8.686 mAh que nos promete unas 10 horas de navegación por internet o reproducción de vídeo, tiempo más que suficiente para acompañarnos durante una jornada completa en la mayoría de los casos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.