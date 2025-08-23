Por tiempo limitado: este Samsung con 256 GB de almacenamiento está rebajado 90 euros y se queda en un precio muy tentador

Cuando hablamos de móviles que ha lanzado Samsung, podríamos decir que los modelos de gama alta son los que más se anuncian, pero no son los más vendidos. El fabricante coreano lo que más vende son smartphones de gama media, sobre todo los de la serie Galaxy A. Pues bien, en esta ocasión tenemos que hablar de un terminal de dicha serie, y más concretamente el Samsung Galaxy A56 5G de 256 GB.

Si estás pensando en cambiar de móvil, esta opción en la gama media es una alternativa muy interesante, sobre todo ahora que se puede conseguir por 439 euros en Amazon (459 euros en MediaMarkt). Este smartphone tiene un precio recomendado de 529 euros, así que te ahorras 90 euros. A la hora de comprarlo puedes elegir entre cuatro colores: negro, gris, oliva y rosa. En el momento de escribir estas líneas, hay unidades disponibles en todos los colores.

Hazte con el Samsung Galaxy A56 5G por menos de 440 euros en Amazon

Se podría decir que Samsung ha creado un dispositivo muy equilibrado, donde cada aspecto se mantiene a la altura de los demás. Para empezar, tiene una pantalla Super AMOLED Full HD+ de 6,7 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz y un pico de brillo de 1.900 nits. El panel no decepciona y está a la altura de lo esperado de un móvil de su categoría, con colores vibrantes, negros puros y buenos ángulos de visión.

Para garantizar un buen rendimiento, Samsung se ha decantando por su procesador Exynos 1580, que está acompañado de 8 GB de RAM. Independientemente de la app o videojuego, lo mueve sin ningún problema. En cuanto la capacidad de almacenamiento, no es ampliable, pero los 256 GB tendrían que ser suficientes para la mayoría de los usuarios.

En el apartado fotográfico, y como viene siendo habitual por parte del fabricante coreano, ha hecho un gran trabajo. Ya sea haciendo fotos o grabando vídeos, la calidad es muy buena, aunque para obtener los mejores resultados lo suyo es que la iluminación sea óptima. Por otro lado, y para finalizar, decir que tiene una batería de 5.000 mAh y carga rápida de 45 vatios.

Como no sabemos hasta cuándo estará disponible por 439 euros, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible si finalmente decides comprarlo. Sobre esto último, estamos seguros de que no te arrepentirás. Aunque no tiene el procesador más potente, es el conjunto de sus características lo que lo convierte en una gran compra.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.