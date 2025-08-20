Por tiempo limitado tienes el Samsung Galaxy S25 rebajado a lo grande: el mejor gama alta compacto de 2025

Ningún móvil es perfecto, pero sí que nos encontramos muchos modelos de gama alta que rozan la perfección. El Samsung Galaxy S25 entra en esa lista, y con más razón si lo que buscas es un móvil compacto con potencia de sobra. El problema está en su precio, que ya sabemos que no es el más accesible del mundo, a no ser que aproveches una gran rebajacomo la que tiene ahora mismo.

A pesar de tener un precio recomendado de 969 euros, ahora podemos encontrar este completísimo teléfono de Samsung con un descuento de unos 364 euros que lo deja por unos irresistibles 604,98 euros en AliExpress. Sin lugar a dudas, es la mejor opción para ahorrar dinero con su compra, ya que en Amazon, MediaMarkt, PcComponentes o incluso en la tienda oficial de la marca se sigue vendiendo por unos 849 euros.

Compra el Samsung Galaxy S25 a precio de outlet

El Samsung Galaxy S25 es probablemente el mejor gama alta compacto que hoy puedes tener en tus manos y demuestra que no hace falta hacer grandes cambios para seguir dominando, pues a nivel de diseño se asemeja mucho a generación pasada, aunque mejorando la ergonomía. Ahora es algo más delgado y ligero al tener un peso de 162 gramos, además de que las lentes de la cámara trasera ahora incluyen unos anillos negros para darle un aire diferente.

El tamaño y tecnología de la pantalla también se mantienen prácticamente idénticos, pues tenemos un panel Dynamic AMOLED 2X LTPO de 6,2 pulgadas que nos ofrece una resolución Full HD+, una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, un brillo máximo de 2.600 nits y compatibilidad con HDR10. Garantizándonos así unos colores vivos, fluidez y un buen contraste, a lo que se le suma una protección Gorilla Glass Victus 2.

No es el modelo más fuerte de la actual familia Galaxy, pero el procesador Snapdragon 8 Elite que lleva dentro ofrece un rendimiento excepcional y digno de la gama alta, el cual viene preparado para usar Galaxy AI con el fin de mejorar la edición de fotos, facilitarnos búsquedas, hacer transcripción de grabaciones o traducir otros idiomas cuando estemos de viaje, entre otras cosas. Asimismo, pronto se actualizará a Android 16 y este modelo en específico cuenta tanto con 12 GB de RAM como con un almacenamiento de 256 GB.

Y como buen amante de la fotografía, tengo claro que este sería uno de los móviles que me compraría para olvidarme de llevar una cámara en mis viajes. Más allá de su tamaño compacto, nos encontramos con una triple cámara trasera compuesta por un sensor principal de 50 MP, un teleobjetivo de 10 MP y el ultra gran angular de 12 MP que vuelven a estar a la altura de lo que esperábamos, a lo que tenemos que añadirle una cámara frontal de 12 MP.

La gran optimización del procesador también hace posible que su batería de 4.000 mAh sea más que suficiente para aguantar un día completo de uso, y admite una carga rápida de 25 W e inalámbrica de 15 W para olvidarnos de los cables. Todo esto, sumado a un avanzado apartado de conectividad en el que tenemos Wi-Fi 7 para disfrutar de una alta velocidad de navegación y Bluetooth 5.4, hace que este smartphone sea uno de los más completos (y recomendados) que han salido al mercado este 2025.

