LG tiene el portátil ideal para la vuelta al cole: ofrece hasta 23,5 horas de batería y ya sale 500 euros más barato

Si la vuelta al cole te ha pillado por sorpresa y todavía no has comprado ese portátil que querías para llevar a cabo cualquier tarea de forma más cómoda (o si simplemente buscas un equipo para la oficina, el teletrabajo o tu negocio), este LG Gram 16ZD90RU es de lo mejor que vas a encontrar en relación calidad-precio en estos momentos, ya que tiene una oferta flash que lo deja más barato que nunca.

Este portátil de la popular marca LG ha salido a la venta este 2025 por un precio recomendado de 1.199 euros, pero no te asustes, ya que lleva tiempo vendiéndose por mucho menos. De hecho, para hacer más llevadera la vuelta a la rutina, ahora está rebajado por tan solo 699 euros en Amazon, lo que equivale a un ahorro total de 500 euros. Mientras que en PcComponentes se está vendiendo por unos 966 euros.

Compra el portátil LG gram 16ZD90RU al mejor precio

LG gram 16ZD90RU LG

El LG Gram 16ZD90RU es un ultrabook diseñado principalmente para la productividad. Por ello, si estabas pensando en hacerte con un equipo para teletrabajar, tomar apuntes en clase o llevar contigo a cualquier parte, este modelo es una opción muy interesante. Lo que realmente lo hace destacar es que tiene un ligero peso de 1,20 kg para transportarlo sin complicaciones y una bestial batería de 80 Wh que llega a proporcionarnos hasta 23,5 horas de autonomía.

En su interior nos encontramos con un procesador Intel Core i5-1334U que se defiende a las mil maravillas en la gran mayoría de situaciones. Este se acompaña de una tarjeta gráfica Iris Xe Graphics, una memoria RAM DDR5 de 16 GB y una unidad de almacenamiento SSD de 512 GB. Esta combinación asegura un rendimiento óptimo incluso en multitarea pesada, manteniendo la fluidez sin esperas ni bloqueos. Aunque hay que tener en cuenta que no incluye ningún sistema operativo preinstalado, lo que incluso puede jugar a favor, pues nos da la libertad de instalar Windows o el que prefiramos.

Algo que también nos gusta mucho es el apartado visual. Al levantar la tapa nos encontramos con una pantalla IPS antirreflejos de 16 pulgadas que se ve realmente bien al ofrecernos una resolución WQXGA (2.560 x 1.600 px), una tasa de refresco de 60 Hz, un brillo máximo de 350 nits y una cobertura de color DCI-P3 del 99% para disfrutar imágenes vivas. También dispone de una tecnología LG Glance que aprovecha la cámara frontal para mejorar la seguridad, ya que, si detecta que alguien más está mirando, el contenido se difumina o la pantalla se bloquea automáticamente.

Su diseño tampoco pasa desapercibido al venir con un chasis de nano carbono y magnesio muy resistente, el cual cumple con el estándar militar de durabilidad STD-MIL 810H. Asimismo, incorpora unos altavoces estéreo que soportan un audio envolvente Dolby Atmos para mejorar la experiencia al ver contenido y un apartado de conectividad muy variado: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, dos puertos USB-A, USB-C, HDMI 1.4 y una toma jack 3,5 mm para usar auriculares o un micrófono.

