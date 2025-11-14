Si tienes un Mac, este es uno de los mejores teclados que puedes comprar, y ahora está en oferta

Si bien se puede conectar cualquier teclado Bluetooth al Mac mini, iMac y MacBook Air/Pro, el Magic Keyboard (USB tipo C) sigue siendo una de las mejores opciones, no solo por diseño, sino también por ser muy cómodo, estar hecho con materiales de calidad y también por ofrecer una gran autonomía. Además, esta disponible a tamaño completo (con teclado numérico) y en formato compacto. Pues bien, hoy hablaremos de este último ya que esta en oferta y tiene un 13 % de descuento.

El Magic Keyboard (USB tipo C) cuesta 119 euros en la web de Apple, pero lo puedes encontrar por 104 euros en Amazon y MediaMarkt. Si bien el ahorro no es significativo, hay que tener en cuenta que los dispositivos y accesorios de Apple no suelen tener grandes descuentos. Dejando de lado el precio, no está de más mencionar que este teclado es un acierto. De hecho, tiene una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.

El teclado perfecto para acompañar al Mac mini

Este teclado es fino y compacto Apple

Lo primero que llama la atención al sacarlo de la caja y encenderlo es que se enlaza automáticamente con el Mac, por lo que no hay que configurar ni instalar nada. Esta inmediatez se combina con un diseño minimalista y elegante que encaja perfectamente con cualquier dispositivo de Apple. Además, por sus dimensiones, es perfecto para ganar espacio en el escritorio.

Las teclas están diseñadas para que puedas teclear más rápido. Por otro lado, al ser inalámbrico, en el escritorio tendrás un cable menos. La batería es otro aspecto que marca la diferencia: ofrece una autonomía de semanas, incluso un mes o más. A la hora de cargarlo solo tienes que conectarlo vía USB tipo C. Mientras se carga, puedes seguir utilizándolo, o si lo prefieres, usarlo siempre siempre por cable.

Si estás buscando un teclado para tu Mac, no quieres jugártela y prefieres lo seguro, entonces no lo dudes más y hazte con el Magic Keyboard (USB tipo C) ahora que está más barato del precio recomendado. Si finalmente decides comprarlo, será mejor que seas rápido porque esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

