No todas las tabletas baratas valen la pena. Esta de 11 pulgadas con Android 16 sí

Aunque es fácil encontrar tabletas Android por menos de 130 euros, otra cosa es que todas ofrezcan un buen rendimiento y tengan una pantalla de calidad, por eso es muy importante fijarse en sus características. Una de las tabletas que más merece la pena en este rango de precio es la DOOGEE U11 Pro, por lo que te recomendamos que le eches un vistazo, puede que te interese, sobre todo ahora que está en oferta.

Si bien esta tableta está disponible por 169,99 euros en la web de DOOGEE, en el momento de escribir estas líneas se puede conseguir por 129,99 euros en Amazon, siempre marques la casilla cupón de descuento. El cupón es válido hasta el 19 de noviembre. Sin duda, es un precio muy competitivo si tenemos en cuenta todo lo que ofrece, y de esto último hablaremos a continuación.

Llévate la DOOGEE U11 Pro por tan solo 129,99 euros

La DOOGEE U11 Pro tiene una pantalla IPS de 11 pulgadas (1.280 por 800 píxeles) con una tasa de refresco de 90 Hz. Esto quiere decir que los colores se muestran muy realistas, nada saturados, mientras que por su frecuencia de actualización la fluidez está garantizada. Además, si tenemos en cuenta su tamaño, no hace falta decir que esta tableta es muy manejable.

El procesador, si bien no es muy conocido, ofrece un buen rendimiento a la hora de navegar por Internet, consumir todo tipo de contenido multimedia y llevar a cabo cualquiera tarea que no sea demasiado exigente. Se trata del procesador Unisoc T7200, y está acompañado de 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Si necesitas más espacio para tus fotos y vídeos, puedes usar una tarjeta microSD de hasta 2 TB.

DOOGEE también ha tenido en cuenta la autonomía, y para ir a lo seguro ha puesto una batería de 8.580 mAh que permite hasta 9,2 horas de reproducción de vídeo o 6,7 horas de navegación web. Por último, no está de más mencionar que viene con Android 16, la versión más reciente del sistema operativo de Google.

Para un uso básico, esta tableta no solo da la talla, sino que te sorprenderá por su buen desempeño. Si tienes un presupuesto muy ajustado y estabas buscando una tableta que sea buena y barata, aquí tienes una que es un acierto. Aprovecha la oferta de Amazon y llévatela por 129,99 euros, estamos seguros de que no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.