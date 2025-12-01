Transforma tu televisor en un centro multimedia por menos de 50 euros con el Fire TV Stick 4K Max

La Semana de Black Friday de Amazon ha traído una oportunidad que difícilmente podrás rechazar. El Fire TV Stick 4K Max tiene un 41 % de descuento y un precio irresistible, pasando de su precio recomendado de 79,99 euros a unos irresistibles 46,69 euros. Si tienes un televisor 4K UHD, este dispositivo es un acierto si quieres disfrutar de la mejor calidad de imagen.

Por sus características, y si tenemos en cuenta que muchas veces está rebajado, no es de extrañar que tenga más de 19.300 valoraciones, reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5. Dicho esto, tienes hasta hoy a las 23:59 horas para comprarlo a este precio. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

Ahorra 33,30 euros comprando el Fire TV Stick 4K Max en el Black Friday de Amazon

Este dispositivo ofrece acceso a las principales plataformas de streaming Amazon

Lo de Max no es una estrategia de marketing, más bien porque ofrece una serie de características que no encontramos en los Fire TV Stick más asequibles. Este modelo, además de soportar 4K UHD, también es compatible con Dolby Vision, HDR10+ y el audio inmersivo de Dolby Atmos. En cuanto a su instalación, es fácil y rápida, lo tendrás funcionando en un par de minutos.

A nivel de conectividad, el Fire TV Stick 4K Max tiene Wi-Fi 6E. Para disfrutar de la mejor calidad de imagen e incluso jugar en la nube de forma fluida y sin cortes, es muy importante conectarlo a una red Wi-Fi que tenga buena cobertura y una señal estable. Y ya que hemos hablado de juego en la nube, no hace falta decir que lo puedes usar para jugar a través de Luna. Eso sí, recuerda que necesitas el mando oficial o uno compatible.

Al contrario que el Fire TV Stick 4K estándar, este cuenta con el doble de almacenamiento interno, 16 GB. Esto significa que no hay que desinstalar aplicaciones a menudo para instalar otras nuevas; tendrás espacio de sobra para disfrutar de más apps y muchos videojuegos, siempre y cuando no sean muy pesados.

Por último, este pequeño dispositivo incluye el mando por voz con Alexa. Desde dicho mando tienes el control total no solo de la televisión, sino de tu entorno: puedes pulsar un botón y pedirle que te diga qué tiempo hace, que cambie el color de las luces y mucho más. En definitiva, por 46,69 euros, es una oportunidad que no puedes dejar escapar, no todos los días está tan barato.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.