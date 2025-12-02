Últimas horas para aprovechar el Cyber Monday en AliExpress con ofertas que todavía no has visto

Hay días que pasan sin dejar huella y otros en los que sientes que, si parpadeas, te lo pierdes. El Cyber Monday es de estos últimos. Llega silencioso, casi escondido detrás del torbellino del Black Friday, y cuando quieres darte cuenta estás mirando el reloj, pensando si aun estás a tiempo de llevarte ese capricho que has ido posponiendo todo el año. Son días extraños, llenos de prisas, de pequeñas decisiones y de esa sensación de esatar justo a tiempo.

Y hoy, con el reloj corriendo en nuestra contra, porque las ofertas desaparecerán el 3 de diciembre a las 23:59 horas, AliExpress vuelve a poner sobre la mesa descuentos que realmente merecen la pena. No son simples rebajas, son oportunidades de esas que te hacen replantearte si no sería buena idea adelantar regalos, mejorar algo de tu día a día o darte, por fin, un homenaje. Y, entre todas, hay seis ofertas que destacan por encima del resto, y de las que me gustaría hablarte hoy.

Seis ofertas que no te puedes perder en el Cyber Monday de AliExpress

Redmi Note 14 Pro

El Redmi Note 14 Pro destaca por ofrecer un equilibrio muy atractivo entre potencia, pantalla, cámara y autonomía. Su panel AMOLED de 6,67 pulgadas con 120 Hz garantiza que todo se vea fluido y vibrante, desde las redes sociales hasta los videojuegos. En cuanto a la fotografía, monta una cámara principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, acompañada de un ultra gran angular y macro, que le permite capturar imágenes muy detalladas, incluso con luz complicada.

Corre gracias al Helio G100-Ultra, un procesador que viene acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, lo que nos asegura un rendimiento fluido en tareas básicas y en multitarea. Tiene una batería de 5500 mAh y un precio oficial de 329,99 euros en esta configuración.

Logitech MX Ergo S

El Logitech MX Ergo S no es solo un periférico, es una muy buena opción para cuidar tu postura y tu muñeca en sesiones largas delante del ordenador. Su principal seña de identidad es su diseño ergonómico con un ángulo de inclinación de 20º, pensado para que el antebrazo esté más relajado y poder reducir la tensión muscular.

Al trabajar con él no necesitas mover todo el brazo, usas el trackball con el pulgar para minimizar el esfuerzo y tener un control preciso del cursor, sin desplazamientos bruscos. Cuenta con 6 botones personalizables para que puedas asignar atajos, gestos o funciones y acelerar tu flujo de trabajo. Además, ofrece hasta 120 días de autonomía con una carga completa.

Garmin Forerunner 255

El Forerunner 255 es mucho más que un simple reloj deportivo, es un compañero de entrenamientos, carreras y vida activa. Su pantalla de 1,3 pulgadas con panel transflectivo y cristal resistente garantiza que puedas consultar tus estadísticas incluso bajo el sol. Apenas pesa 49 gramos y su diseño con caja de polímero reforzada y correa de silicona lo hace cómodo para llevar todo el día, incluso a la hora de dormir.

Ofrece hasta 14 días de autonomía en modo smartwatch y unas 30 en modo GPS, suficiente para entrenamientos intensos o salidas largas sin preocuparte por la batería. Tiene un sensor avanzado para monitorizar tu ritmo cardíaco, saturación de oxígeno, respiración, estrés, variabilidad de pulso, sueño... Así que es ideal si buscas llevar tu salud al día. Y sus métricas avanzadas sobre cadencia, longitud de zancada, tiempo de contacto o equilibrio de la pisada, lo hacen ideal para entrenamientos serios.

Create Thera Matic Touch

La Create Thera Matic Touch convierte tu cocina en una pequeña cafetería de autor con solo pulsar un botón. Muele los granos, preparar el café y te sirve un espresso sin complicaciones. Su molinillo integrado preservar el aroma y la frescura del café antes de su molienda, y su presión de 20 bares asegura un espresso denso, con cuerpo y crema consistente.

Tiene un panel de control táctil que hace que todo sea inmediato, solo eliges el tipo de café, la intensidad, el volumen y la máquina hace el resto. Si te apetece algo con leche, tienes el brazo vaporizador regulable que te permite espumar o sacar agua caliente para infusiones. Y, cuando termines, dispone de función de autolimpieza y bandeja de goteo extraíble.

realme GT 7T

El realme GT 7T destaca por ofrecer ser especialmente equilibrado. Tiene potencia, pantalla generosa, batería larga y funciones útiles sin disparar demasiado el precio. Su pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución 1,5K resulta ideal para ver series, vídeos o jugar con buena nitidez color y fluidez, gracias a su tasa de refresco de 120 Hz. Bajo el capó lleva el procesador MediaTekDimensity 8400-Max que mueve el sistema con soltura incluso en multitarea. Cuenta con 12 GB de RAM y con 256 GB de almacenamiento interno.

En fotografía apuesta por una cámara trasera principal de 50 megapíxeles con sensor Sony, acompañada de un ultra gran angular de 8 megapixeles. Sobresale en su enorme batería de 7000 mAh con soporte para carga rápida de 120 W. Una apuesta muy sólida si buscas un móvil versátil.

Comprar en AliExpress por 649,99 311 euros

El Cyber Monday siempre tiene algo de carrera contrarreloj. Pero hay más ofertas que justifican detenerse un momento, respirar y preguntarse qué necesitas o qué te apetece. Porque, al final, estas compras no van solo de precios, van de mejorar tu día a día. El día 3 de diciembre a las 23:59 horas todo volverá a la normalidad y estas rebajadas desaparecerán. Aprovecha mientras sigan ahí, que ya sabes que lo bueno no suele durar mucho.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.