El último iPad mini de Apple cumple un año en el mercado y Amazon lo celebra dejándolo más barato que nunca

Las tablets se caracterizan por su gran versatilidad, ya que permiten realizar una amplia variedad de tareas. La mayoría comparte una característica en común: una pantalla de gran tamaño. Por este motivo, hace algunos años Apple popularizó un modelo más pequeño, ligero y portátil, pensado para quienes buscan una tablet fácil de llevar a cualquier lugar.

Desde entonces, hemos visto varios modelos hasta llegar al más reciente de todos, el iPad mini de 7ª generación, que es, sin lugar a dudas, una de las opciones más completas del mercado y en estos momentos está rebajada a precio mínimo histórico.

De todas las tablets que nos encontramos en el actual catálogo de Apple, esta sigue siendo en nuestra opinión una de las más interesantes y la mejor opción si priorizas la portabilidad. Además, hoy justo se cumple un año de su lanzamiento, y para celebrarlo la podemos encontrar con un descuento de 50 euros que nos permite llevárnosla por unos 549 euros en Amazon.

Compra el último iPad Mini de Apple al mejor precio con descuento

iPad Mini (A17 Pro) Apple

El último iPad mini es una tablet que destaca por su formato ultraportátil y potencia, lo que la convierte en una opción ideal para un público muy amplio: desde quienes quieren disfrutar de contenido multimedia de forma más cómoda que en un móvil, hasta estudiantes que toman notas en clase, diseñadores gráficos o profesionales que necesitan un dispositivo muy manejable en el día a día.

Si empezamos hablando sobre su diseño, apenas notamos cambios con respecto al anterior modelo, ya que dispone de un cuerpo de aluminio reciclado, bordes rectos que mejoran el agarre y un ligero peso de 293 gramos que facilita su transporte. Asimismo, algo similar sucede con el apartado visual al apostar nuevamente por una pantalla Liquid Retina LCD de 8,3 pulgadas que nos brinda una resolución de 2266 x 1488 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz, brillo máximo de 500 nits y tecnología True Tone para adaptarse a cualquier entorno.

El verdadero ambio está en su interior, donde ahora lleva instalado un chip A17 Pro que es el mismo que utilizan los iPhone 15 Pro, el cual nos garantiza un rendimiento excelente en todo tipo de tareas y, lo mejor de todo y es compatible con Apple Intelligence para sacarle partido a las diversas funciones de inteligencia artificial. Sin pasar por alto que ya se puede actualizar al novedoso sistema operativo iPadOS 26.

Para rematar, el resto de configuración la completan una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 128 GB que aumenta el doble al tratarse de su versión más básica. Mientras que si hablamos sobre su apartado de autonomía, incorpora una batería de 19,3 Wh que nos ofrece hasta 10 horas de reproducción de vídeo o navegación web, suficiente para usarlo durante un día completo en la mayoría de los casos.

Otras de las novedades a resaltar de este modelo son que es compatible con el Apple Pencil Pro, incluye una conectividad Wi-Fi 6E para navegar a mayor velocidad y, aunque monta la misma cámara trasera y frontal de 12 MP, el procesamiento de imagen es mucho mejor para que los resultados de nuestras fotos o vídeos sean más detallados.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.