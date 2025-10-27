Unidades limitadas: este robot aspirador con control por voz nunca antes ha estado tan barato

Uno de los robots aspiradores que ha lanzado Lefant está en oferta y tiene un precio irresistible. Se trata del Lefant M310. Este robot aspirador tiene un precio recomendado de 119,99 euros, pero ahora mismo se puede conseguir en Amazon por solo 94,47 euros. Estamos hablando de un 21 % de descuento. Además, las unidades son limitadas y, en el momento de escribir estas líneas, ya se ha solicitado el 29 % de las unidades disponibles.

Este robot aspirador destaca por ofrecer una serie de características que normalmente solo están presentes en modelos más caros, de ahí que sea una oportunidad que no deberías dejar pasar. Si tienes dudas y no sabes qué hacer, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas para ver que los usuarios hablan muy bien del Lefant M310. Por cierto, el mes pasado se vendieron más de 100 unidades.

Un robot aspirador potente con una excelente relación calidad-precio

Lo que que hace realmente atractivo al Lefant M310 es la tecnología que incorpora. Este robot aspirador incorpora un sistema de detección PSD con 8 sensores frontales capaces de reconocer obstáculos en un campo de visión de más de 180 grados. Esto significa que no dañará tus muebles, ya que los detectará y evitará golpearlos.

Por otra parte, la potencia de succión de 4.500 Pa, combinada con un rodillo sin escobillas y dos cepillos laterales, hace que sea ideal para hogares donde hay mascotas. El pelo que normalmente se enreda en otros robots aspiradores, aquí no ocurre. El Lefant M310 lo recoge y va a parar al depósito de 550 ml. Y, a la hora de limpiar, lo puede hacer en suelos y alfombras.

Pasamos a la conectividad, otro de sus puntos fuertes. A través de la aplicación Lefant, que está disponible para iOS yAndroid, se puede controlar en todo momento. Además, es compatible con Alexa y el Asistente de Google. Para controlarlo con la voz tienes que conectarlo a la red Wi-Fi de tu casa.

En cuanto a los 180 minutos de autonomía en baja potencia, son suficientes para cubrir una superficie de hasta 180 metros cuadrados. Y cuando la batería está a punto de agotarse, el Lefant 310 vuelve a su base de carga sin que tengas que intervenir en ningún momento.

Si llevas tiempo pensando en comprar un robot aspirador y estabas esperando alguna oferta interesante donde puedas conseguir uno por menos de 100 euros, ha llegado el momento. Pero recuerda, hay unidades limitadas, así que será mejor que lo añadas a la cesta lo antes posible.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.