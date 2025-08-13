Vuelve a bajar el precio del Apple Watch más barato: el mejor reloj inteligente si tienes un iPhone en tu poder

Antes de comprar un smartwatch no solo es importante el uso que tienes pensado darle, ya que nos podemos encontrar desde modelos más enfocados al deporte hasta otros más equilibrados para el día a día. Pero eso no es todo. También puede variar nuestra decisión dependiendo del tipo de dispositivo móvil que usemos, ya que, con un iPhone en las manos, mi gran recomendación sería este Apple Watch SE 2, sobre todo por el precio que tiene actualmente.

Este reloj de Apple tiene en estos momentos un precio recomendado de 249 euros, aunque, gracias a su actual descuento de 20 euros, podemos añadirlo a nuestra cesta de la compra por tan solo unos 229 euros en Amazon, siendo esta la opción más económicas si buscas un reloj inteligente de la marca californiana a precio económico. Y si lo prefieres, en MediaMarkt está al mismo precio y en PcComponentes por unos 238,99 euros.

Compra el Apple Watch SE de 2ª generación más barato

Apple Watch SE 2 Apple

Vamos a ir directos al grano, el Apple Watch SE de 2ª generación es la mejor opción en relación calidad-precio si buscas un smartwatch para monitorizar tanto tu actividad como salud y sacarle más partido a tu iPhone. Cuenta con un diseño resistente y muy cómodo para usar en el día a día, ya que nos encontramos con una caja de 40 mm fabricada en aluminio 100% reciclado y una correa loop deportiva. Todo ello con un ligero peso de 26,4 gramos que nos hace olvidarnos de que lo llevamos puesto.

El apartado visual es otro de los puntos por los que muchos usuarios, al igual que yo, deciden apostar por un reloj de Apple. En este modelo tenemos una pantalla Retina OLED LTPO de 1,57 pulgadas que nos ofrece una resolución de 394 x 324 píxeles y un brillo que alcanza un pico máximo de 1.000 nits. Esto nos permite ver notificaciones, los tiempos de nuestro entrenamiento o la hora con claridad en todo tipo de situaciones.

En el corazón de este Apple Watch tenemos instalado nada más y nada menos que un chip S8, el mismo que encontramos en modelos de gama superior como el Series 8 o el Ultra para garantizarnos un rendimiento maravilloso, además de que se apoya en una memoria RAM de 1 GB y un almacenamiento de 32 GB para descargar música, fotos o apps con la finalidad de que no tengamos que depender siempre de tener nuestro iPhone cerca.

Eso sí, a lo que probablemente más uso le acabes dando a diario, aparte de para ver notificaciones o responder llamadas, es a su apartado de monitorización. Este reloj viene con varios modos deportivos para registrar nuestros entrenamientos y una aplicación de Actividad que nos incita a diario a completar los tres anillos (movimiento, ejercicio y horas de pie). Sin olvidarnos de que integra una gran variedad de sensores para medir con precisión nuestra frecuencia cardíaca, alertar sobre irregularidades y detectar caídas o accidentes. Sin olvidarnos de que dispone de una función SOS y GPS.

Otra característica a resaltar es que no solo es resistente al agua, sino que podemos sumergirlo hasta 50 metros de profundidad. Y en cuanto a su apartado de autonomía, tenemos una batería de 245 mAh que nos brinda aproximadamente unas 18 horas de uso, aunque puede variar si tenemos el ahorro de energía activado. Igualmente, es recomendable dejarlo cargando cada noche para evitar que nos acompañe durante todo el día. Con sus luces y sus sombras, es el compañero perfecto si buscas un smartwatch muy equilibrado, más aún si utilizas varios dispositivos de Apple.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.