Vuelve a caer el precio de este portátil Lenovo en Amazon, ahora por debajo de los 190 euros

Nunca hay que descartar un Chromebook, sobre todo si tienes un presupuesto muy ajustado y buscas un portátil para ofimática o estudiar. Son equipos que llevan ChromeOS, un sistema operativo que ha mejorado bastante con el paso de los años y actualmente da la talla en las tareas del más básicas del día a día. Además, pide poco recursos, de ahí que funcione muy bien incluso en equipos que tienen un hardware muy modesto.

Entre los Chromebooks más baratos está el Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook Gen 8, que tiene un precio de venta recomendado de 279 euros. No obstante, actualmente está disponible por 185,07 euros en Amazon. Esta oferta puede finalizar en cualquier momento, por lo que te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible. Y si tienes dudas y no sabes si comprarlo, si echas un vistazo a las reseñas de los usuarios verás que son muy positivas.

Hazte con el Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook Gen 8 a precio de derribo en Amazon

Si bien los primeros Chromebook dependían mucho de Internet, esto no es así hoy en día. Estos portátiles con ChromeOS ahora ser pueden usar sin conexión, aunque como es lógico, para sacarles todo su potencial lo suyo es conectarlos a Internet. Además, se pueden instalar aplicaciones de Android, y esto da mucho juego ya que hay una amplia variedad de apps de todo tipo.

A nivel de especificaciones técnicas, el Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook Gen 8 tiene una pantalla IPS Full HD de 14 pulgadas, un procesador MediaTek Kompanio 420, 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM. Puede parecer poca cosa, pero al llevar ChromeOS todo cambia. Este hardware es suficiente para que dicho sistema operativo funcione de forma rápida y fluida.

En cuanto a la conectividad, incorpora x1 USB 3.2 tipo C Gen 1, x1 USB 3.2 tipo A Gen 1, x1 conector combinado para auriculares y micrófono, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 y una ranura para tarjetas microSD. Esto último es perfecto para ampliar la capacidad de almacenamiento.

Además de ser un portátil muy barato, este Chromebook incluye 3 meses sin coste alguno de 2 TB de almacenamiento en la nube y acceso a Gemini Advanced. La IA de Google es una herramienta muy útil a la hora de trabajar con documentos, buscar información y mucho más. Así que, no podemos hacer otra cosa más que recomendar el Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook Gen 8.

