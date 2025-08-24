El Xiaomi 15 Ultra es el móvil con mejor cámara de 2025 y tiene un brutal descuento que supera los 500 euros

Si estás buscando un móvil top para hacer fotos y disfrutar de todo lo que ofrece la gama alta, el Xiaomi 15 Ultra es, sin duda, la mejor opción del mercado. Con la cámara más avanzada que hemos visto hasta ahora, captura cada detalle con una calidad impresionante en cualquier situación. Además, no solo destaca por su apartado fotográfico, sino también por su potencia y diseño premium. Y ahora está con uno de los mejores descuentos que hemos visto desde su lanzamiento.

No hay que andarse con rodeos. Este es el mejor teléfono que Xiaomi ha lanzado al mercado y ahora puedes encontrarlo por un precio mucho más accesible de 956,99 euros en AliExpress, dejando así completamente en el olvido su precio de venta recomendado de 1.499,99 euros. Vamos, que comprándolo ahora podrás ahorrar más de 500 euros con su compra.

Y para que veas la diferencia de precio con respecto a otros comercios, en El Corte Inglés está rebajado por unos 1.249 euros, en Amazon o en la tienda oficial de Xiaomi por unos 1.299 euros y en PcComponentes se mantiene por su PVP.

Compra el Xiaomi 15 Ultra con un gran descuento

El Xiaomi 15 Ultra entra directamente en el top 3 de mejores teléfonos de gama alta que se han lanzado este año. Su diseño premium ya nos deja claro que no estamos ante un modelo más, sino ante una de las creaciones más originales de la marca china al estar inspirado en las cámaras digitales clásicas. Le dan forma un marco de aluminio de alta resistencia, una trasera suave al tacto y un enorme módulo de cámara circular que no pasa desapercibido.

En su interior monta un procesador Snapdragon 8 Gen 3 Elite, uno de los más rápidos que hemos probado en un smartphone. Aguanta todo lo que le exijamos y se complementa con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, lo que hace prácticamente imposible quedarse sin espacio. Todo esto funciona bajo HyperOS 2 basado en Android 15, con actualizaciones garantizadas que irán llegando para mantenerlo al día.

Su pantalla es otro de los grandes atractivos, ya que equipa un panel All Around Liquid AMOLED de 6,73 pulgadas con resolución WQHD+, una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un brillo que alcanza los 3.200 nits, a lo que debemos sumarle que es compatible con HDR10+ y Dolby Vision. En la práctica, significa disfrutar de colores vibrantes, movimientos fluidos y una visibilidad excelente.

Pero donde más destaca es en el apartado de fotografía. Aquí vuelve a colaborar con Leica para ofrecernos la mejor experiencia que se pueden tener con un móvil. Su sistema de cámaras traseras está formado por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo periscópico de 200 MP que ofrece un zoom impresionante y un segundo teleobjetivo flotante de 50 MP. Sin pasa por alto que en la parte frontal la protagonista es una cámara frontal de 32 MP que sirve para hacer selfies de gran calidad.

Si hablamos de su autonomía, incorpora una batería de 5.410 mAh que supera sin problema la jornada completa y admite una carga rápida de 90 W. Un conjunto sobresaliente que lo convierte en el nuevo referente de la gama alta y, sin duda, en el smartphone con la mejor cámara que podemos encontrar en 2025.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.