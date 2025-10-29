El Xiaomi 15T Pro es la gran novedad en la gama alta y hoy puedes conseguirlo a precio mínimo histórico

Hace unos años parecía imposible que otras marcas pudieran plantar cara a los mejores smartphones de Apple y Samsung, pero la realidad hoy es muy diferente, pues la competencia es más intensa que nunca. El Xiaomi 15T Pro es un claro ejemplo de ello, un terminal que sorprende en todos sus apartados y que, a pesar de llevar muy poco tiempo a la venta, ya podemos encontrarlo tirado de precio.

Este novedoso teléfono que Xiaomi ha lanzado hace a penas unas semanas tiene un precio recomendado de 799,99 euros, aunque ahora tenemos una oportunidad de oro para estrenarlo mucho más barato, puesto que, gracias a un descuento total de 232 euros, se queda por tan solo unos 567,93 euros en AliExpress, donde las unidades son limitadas. Y ya te adelanto que no, no lo encontrarás más barato en ningún otro sitio. De hecho, en la tienda oficial de la marca está rebajado por unos 749,99 euros y en Amazon su versión con 512 GB se mantiene por unos 899 euros.

Compra el nuevo Xiaomi 15T Pro mucho más barato

El nuevo Xiaomi 15T Pro es uno de los móviles de gama alta más completos que podemos encontrar por su rango de precio. Son muchas las razones por las que vale la pena. Empezando por su diseño, cuenta con un cuerpo de aluminio de una sola pieza que transmite una sensación mucho más premium que la generación anterior, una trasera de vidrio con acabado mate, un gran módulo de cámara cuadrado que le sienta de lujo tanto por sus esquinas redondeadas como por su especie de bisel brillante y una certificación IP68.

Otra de las cosas que más nos ha gustado durante el tiempo que lo hemos estado probando es su pantalla, ya que monta un espectacular panel AMOLED de 6,83 pulgadas que nos brinda una resolución 2.772 x 1.280 píxeles y un brillo máximo de 3.200 nits, ideal para usarlo incluso bajo el sol más intenso sin perder detalle. Pero lo que más sorprende y lo diferencia con respecto al modelo normal es su tasa de refresco de hasta 144 Hz para disfrutar de una fluidez asombrosa tanto al navegar como al jugar. También es compatible con Dolby Vision y HDR10+, además de que tiene una protección Gorilla Glass 7i.

Bajo el capó nos encontramos con el potente procesador MediaTek Dimensity 9400+, un chip construido en 3 nm que es capaz de alcanzar velocidades de 3,73 GHz y está preparado tanto para aguantarnos el ritmo en todo momento como para usar algunas funciones de IA bastante interesantes. Asimismo, al tratarse de su versión básica, se acompaña de una memoria RAM de 12 GB, un almacenamiento de 512 GB y llega funcionando bajo la nueva capa de personalización HyperOS 3 basada en Android 16.

En cuanto al apartado fotográfico, Xiaomi vuelve a colaborar una vez más con Leica para ofrecernos un resultado de calidad profesional. Su triple cámara trasera está compuesta por un sensor principal Omnivision OVX9100 de 50 MP, un gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 2x y digital de hasta 100x. En líneas generales, los resultados llaman la atención por su nivel de detalle y color hasta en entornos con poca luz. Mientras que su cámara frontal de 32 MP cumple de sobra a la hora de hacer selfies o fotos en modo retrato para compartir en nuestras redes sociales.

Ya solo nos queda hablar sobre su apartado de autonomía, donde la protagonista es una batería de 5.500 mAh que aguanta hasta dos días de uso moderado sin demasiado esfuerzo y admite una carga rápida de 90 W que vuelve a ser mejor que su hermano pequeño. Y por si no fuese suficiente, es compatible con una carga inalámbrica de 50 W para olvidarnos de cables.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.